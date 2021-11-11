Йдеться про компанію Ford, яка з'явилася на ринку у 1903 році. Американський автовиробник почав інвестувати у стартап Rivian, який є прямим конкурентом Tesla, у 2019 році.

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Rivian приніс своєму конкуренту понад 10 мільярдів

Згідно з публічними звітами Rivian, компанії Ford належить 12% акцій та облігацій виробника електрокарів. На момент завершення першого дня торгів на фондовому ринку у США вартість акцій Rivian коливалася на рівні 100,73 долара за кожну. Таким чином, приблизно 102 мільйони активів виробника електрокарів, які належать Ford, оцінюють майже у 10,3 мільярда доларів.

Загалом компанія Ford витратила на пакет акцій Rivian 820 мільйонів доларів. З них 500 мільйонів конкурент Tesla отримав від Ford у 2019 році. Компанії планували співпрацювати над створенням автомобіля для люксового бренду Lincoln, який належить Ford. Проте від цього проєкту відмовилися.

Rivian приніс Ford понад 10 мільярдів доларів / Фото Getty Images

Наразі виникають питання щодо того, чи будуть інвестиції Ford у Rivian довгостроковими. Річ у тому, що раніше автовиробник відмовився від місця у раді директорів виробника електрокарів, а також проходить через багатомільярдний процес реструктуризації. У Ford назвали пакет акцій Rivian стратегічною інвестицією, заявивши, що вони вивчають можливі варіанти співпраці.

Цікаво У Rivian повідомили, що інвестиції Ford потенційно можуть, як стати причиною конфлікту інтересів, так і принести вигоду. Генеральний директор Ford Джим Фарлі привітав команду Rivian та засновника компанії з дебютом на біржі.

Ціна акцій та ринкова капіталізація компаній: