Акції дорожчають на тлі нової заяви Трампа

Ф'ючерси на американські акції почали зростати. Така ситуація є наслідком заяви Трампа про Іран. Американський президент оголосив, що він продовжує режим припинення вогню.

Що відбувається з акціями зараз?

Наразі трейдери також зосереджені на широкому переліку корпоративних звітів, повідомляє Bloomberg.

Зауважимо, ціна нафти Brent ненадовго піднялася вище 100 доларів за барель. Цьому сприяв зрив переговорів в Ісламабаді. Річ у тім, що обидві сторони не з'явилися.

Наразі ж Brent перебуває на нижчому рівні. Вартість бареля складає – 99,83 долара, повідомляє видання Trading Economics.

Загальна ситуація на ринку, попри зростання нафтових цін, виглядає так:

контракти на S&P 500 зросли на 0,7%;

дохідність 10-річних облігацій знизилася на три базисні пункти, вона сягнула – 4,26%;

долар впав на 0,1%;

ф'ючерси на Nasdaq 100 підвищились на 0,9%.

Важливо! На ринок зараз також відчутно впливає розвиток ШІ.

Сезон звітності розпочався потужно: 82% із 71 компанії S&P 500, які наразі повідомили про перевищення очікувань, згідно з даними, зібраними Bloomberg Intelligence. Інвестори, зокрема, винагороджують компанії, пов'язані з торгівлею штучним інтелектом, оскільки високий попит викликає новий оптимізм щодо впровадження цієї капіталомісткої технології,

– вказує видання.

Яка наразі ситуація на Близькому Сході?