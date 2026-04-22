Фінанси Фінансові новини Акції дорожчають на тлі нової заяви Трампа
22 квітня, 18:00
Анастасія Зорик
Основні тези
  • Ф'ючерси на американські акції почали зростати після заяви Трампа про продовження режиму припинення вогню з Іраном.
  • Ціни на нафту Brent ненадовго піднялися вище 100 доларів за барель через зрив переговорів в Ісламабаді.

Ф'ючерси на американські акції почали зростати. Така ситуація є наслідком заяви Трампа про Іран. Американський президент оголосив, що він продовжує режим припинення вогню.

Що відбувається з акціями зараз?

Наразі трейдери також зосереджені на широкому переліку корпоративних звітів, повідомляє Bloomberg.

Читайте також Ризик глобальної рецесії зростає: що буде, якщо не відкриється Ормузька протока

Зауважимо, ціна нафти Brent ненадовго піднялася вище 100 доларів за барель. Цьому сприяв зрив переговорів в Ісламабаді. Річ у тім, що обидві сторони не з'явилися.

Наразі ж Brent перебуває на нижчому рівні. Вартість бареля складає – 99,83 долара, повідомляє видання Trading Economics.

Загальна ситуація на ринку, попри зростання нафтових цін, виглядає так:

  • контракти на S&P 500 зросли на 0,7%;
  • дохідність 10-річних облігацій знизилася на три базисні пункти, вона сягнула – 4,26%;
  • долар впав на 0,1%;
  • ф'ючерси на Nasdaq 100 підвищились на 0,9%.

Важливо! На ринок зараз також відчутно впливає розвиток ШІ. 

Сезон звітності розпочався потужно: 82% із 71 компанії S&P 500, які наразі повідомили про перевищення очікувань, згідно з даними, зібраними Bloomberg Intelligence. Інвестори, зокрема, винагороджують компанії, пов'язані з торгівлею штучним інтелектом, оскільки високий попит викликає новий оптимізм щодо впровадження цієї капіталомісткої технології, 
– вказує видання.

Яка наразі ситуація на Близькому Сході?

  • Ситуація на Близькому Сході залишається напруженою. Іран назвав дії Трампа (оголошення про продовження режиму припинення вогню) "хитрим ходом", який насправді не зроблено для досягнення миру.

  • Ормузька протока залишається закритою. Ця ситуація відчутно впливає на нафтовий ринок. Щобільше, стало відомо про атаки Ірану на декілька контейнеровозів. Ці події вказують на можливу ескалацію конфлікту.

  • Саме сьогодні мало закінчитися двотижневе перемир'я між Іраном та США. Трамп оголосив про його продовження. Цікаво, що ще декілька днів тому американський президент стверджував, що з Іраном поки не буде укладатися мирна угода.