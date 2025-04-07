Шалений обвал: скільки втратив фондовий ринок США за кілька хвилин
- Фондовий ринок США обвалився на понад 2 трильйони доларів на початку торгів 7 квітня, з індексами Dow Jones, Nasdaq та S&P 500, які впали на 2,85%, 3,91% та 3,24% відповідно.
- Це найгірший триденний показник для S&P 500 з жовтня 1987 року, спричинений тарифами, введеними Дональдом Трампом 2 квітня, що викликало побоювання нової глобальної торгової війни та рецесії.
Американський фондовий ринок зафіксував шалені втрати відразу після відкриття. Біржа втратила трильйони доларів просто на старті торгів.
Фондовий ринок США різко обвалився
У понеділок, 7 квітня, фондовий ринок США зафіксував різкий спад відразу після старту торгів. У перші хвилини торгів впали акції, які входять до ключових фондових індексів, пише 24 Канал з посиланням на CNN.
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Американський ринок за перші кілька хвилин торгів втратив понад 2 трильйони доларів. Ось, з якими показниками відкрили ключові індекси фондового ринку США:
- Dow Jones – 2,85%.
- Nasdaq – 3,91%.
- S&P 500 – 3,24%.
У Bloomberg наголосили, що це найгірший триденний показник для індексу S&P 500, який включає акції найбільших компаній на біржі, з жовтня 1987 року. Нагадаємо, що фондовий ринок США досі реагує на тарифи, які Дональд Трамп ввів 2 квітня. Через нові мита у світі переживають щодо нової глобальної торгової війни, оскільки Китай уже запровадив мита на американські товари у відповідь, а ЄС планує ввести мита 15 квітня. Крім того, зростає ризик нової рецесії.
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