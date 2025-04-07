Шалений обвал: скільки втратив фондовий ринок США за кілька хвилин

Американський фондовий ринок зафіксував шалені втрати відразу після відкриття. Біржа втратила трильйони доларів просто на старті торгів.

Фондовий ринок США різко обвалився

У понеділок, 7 квітня, фондовий ринок США зафіксував різкий спад відразу після старту торгів. У перші хвилини торгів впали акції, які входять до ключових фондових індексів, пише 24 Канал з посиланням на CNN.

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Американський ринок за перші кілька хвилин торгів втратив понад 2 трильйони доларів. Ось, з якими показниками відкрили ключові індекси фондового ринку США:

Dow Jones – 2,85%.

Nasdaq – 3,91%.

S&P 500 – 3,24%.

У Bloomberg наголосили, що це найгірший триденний показник для індексу S&P 500, який включає акції найбільших компаній на біржі, з жовтня 1987 року. Нагадаємо, що фондовий ринок США досі реагує на тарифи, які Дональд Трамп ввів 2 квітня. Через нові мита у світі переживають щодо нової глобальної торгової війни, оскільки Китай уже запровадив мита на американські товари у відповідь, а ЄС планує ввести мита 15 квітня. Крім того, зростає ризик нової рецесії.

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