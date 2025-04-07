Безумный обвал: сколько потерял фондовый рынок США за несколько минут

Американский фондовый рынок зафиксировал огромные потери сразу после открытия. Биржа потеряла триллионы долларов прямо на старте торгов.

Фондовый рынок США резко обвалился

В понедельник, 7 апреля, фондовый рынок США зафиксировал резкий спад сразу после старта торгов. В первые минуты торгов упали акции, которые входят в ключевые фондовые индексы, пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Американский рынок за первые несколько минут торгов потерял более 2 триллионов долларов. Вот, с какими показателями открыли ключевые индексы фондового рынка США:

Dow Jones – 2,85%.

Nasdaq – 3,91%.

S&P 500 – 3,24%.

В Bloomberg отметили, что это худший трехдневный показатель для индекса S&P 500, который включает акции крупнейших компаний на бирже, с октября 1987 года. Напомним, что фондовый рынок США до сих пор реагирует на тарифы, которые Дональд Трамп ввел 2 апреля. Из-за новых пошлин в мире переживают о новой глобальной торговой войне, поскольку Китай уже ввел пошлины на американские товары в ответ, а ЕС планирует ввести пошлины 15 апреля. Кроме того, растет риск новой рецессии.

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