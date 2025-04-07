Безумный обвал: сколько потерял фондовый рынок США за несколько минут
- Фондовый рынок США обвалился более чем на 2 триллиона долларов в начале торгов 7 апреля, с индексами Dow Jones, Nasdaq и S&P 500, которые упали на 2,85%, 3,91% и 3,24% соответственно.
- Это худший трехдневный показатель для S&P 500 с октября 1987 года, вызванный тарифами, введенными Дональдом Трампом 2 апреля, что вызвало опасения новой глобальной торговой войны и рецессии.
Американский фондовый рынок зафиксировал огромные потери сразу после открытия. Биржа потеряла триллионы долларов прямо на старте торгов.
Фондовый рынок США резко обвалился
В понедельник, 7 апреля, фондовый рынок США зафиксировал резкий спад сразу после старта торгов. В первые минуты торгов упали акции, которые входят в ключевые фондовые индексы, пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.
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Американский рынок за первые несколько минут торгов потерял более 2 триллионов долларов. Вот, с какими показателями открыли ключевые индексы фондового рынка США:
- Dow Jones – 2,85%.
- Nasdaq – 3,91%.
- S&P 500 – 3,24%.
В Bloomberg отметили, что это худший трехдневный показатель для индекса S&P 500, который включает акции крупнейших компаний на бирже, с октября 1987 года. Напомним, что фондовый рынок США до сих пор реагирует на тарифы, которые Дональд Трамп ввел 2 апреля. Из-за новых пошлин в мире переживают о новой глобальной торговой войне, поскольку Китай уже ввел пошлины на американские товары в ответ, а ЕС планирует ввести пошлины 15 апреля. Кроме того, растет риск новой рецессии.
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