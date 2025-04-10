Чому акції США зафіксували один із найкращих результатів за майже 80 років
- Президент США призупинив дію тарифів на 90 днів, що викликало значне зростання на американській фондовій біржі.
- Індекс S&P 500 зріс на 9,52%, а індекс Dow Jones Industrial Average на 7,87%, обидва індекси показали одні з найкращих результатів з часів Другої світової війни.
Президент США за останні тижні неодноразову провокував різкі коливання котирувань на світових ринках. Фондовий ринок США та світові біржі реагували на рішення Дональда Трампа щодо тарифів. Одна з останніх його заяв різко змінила динаміку на американській біржі.
Фондовий ринок США різко зріс через Трампа
У середу, 9 квітня, президент США ухвалив рішення про призупинення дії тарифів для більшості країн світу. Ця пауза триватиме 90 днів. Це рішення спровокувало суттєве зростання на американській біржі, пише 24 Канал з посиланням на CNBC.
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На цьому фонді Індекс S&P 500, який включає акції компаній з найбільшою капіталізацією на ринку, різко злетів в ціні. Йдеться про зростання на рівні 9,52%. Це третій найбільший приріст індексу за день з часів Другої Світової війни. Попередні два рекорди зафіксували в жовтні 2008 року.
Нагадаємо, що фондовий ринок США зафіксував рекордний обвал в історії за перші два дні торгової війни. За 3 та 4 квітня американська біржа втратила 6,6 трильйона доларів. Лише індекс S&P 500 втратив за ці дні 10% або на 5,06 трильйона доларів.
Індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 7,87%. Цей індикатор зафіксував найбільше зростання з березня 2020 року та 6 найбільший приріст за день з часів Другої світової війни. Тоді як індекс Nasdaq Composite злетів на 12,16%. Це пікове зростання за день з січня 2001 року, а також другий найкращий день на ринку в історії індексу.