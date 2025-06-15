Акції то злітають, то падають: як реагували біржі на конфлікт Ізраїлю та Ірану

На фондових ринках цього тижня були суттєві коливання. Поки акції на ринках Перської затоки падали, то акції нафтових компаній та танкерів продемонстрували навпаки зростання.

Акції нафтових компаній виросли після загострення конфлікту на Близькому Сході

Серед виробників нафти і газу, а саме акції компанії Gulfport Energy (GPOR) зросли 5 сесію поспіль та закрилися трохи нижче, аніж точка купівлі – 200,75. Натомість акції таких компаній, як Antero Resources (AR) та Range Resources (RRC), все ще перебувають у зонах купівлі, передає 24 Канал з посиланням на видання Investors Bussiness Daily.

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Не оминути увагою акції нафтових танкерів Frontline, Teekay Tankers (TNK) та International Seaways (INSW), адже ситуація на ринку нафти доволі напружена:

Акції Frontline зросли аж на 38% за 2025 рік й піднялися приблизно на 60% після мінімуму 4 квітня.

Цікаво, що акції Teekay Tanks впали на 1,2% у середу після зростання на 3% у вівторок, 17 червня, до 47,22.

Акції International Seaways на фондовому ринку 18 червня зросли на 1,2%.

Натомість акції INSW зросли більш ніж на 4% – до 40,46.

Як відреагували фондові ринки Перської затоки

Фондові ринки країн Перської затоки після того, як Ізраїль та Іран обмінялися новими атаками 15 червня, впали, пише Reuters.