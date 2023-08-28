Падіння фондового ринку не за горами: що передбачив експерт JPMorgan

В JPMorgan прогнозують, що до кінця року ралі фондового ринку завершиться. На це впливатиме чимало факторів, як-от високе ставлення цін акцій.

Ралі фондового ринку добігає кінця

На думку головного стратега з акцій США JPMorgan Дубравко Лакоса через безліч факторів, які чинять тиск, до кінця 2023 року падіння фондового ринку неминуче.

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Найважливішим чинником, що впливатиме на ринок, є вискове ставлення цін акцій до доходів. На сьогодні середній показник P/E для компаній, що входять до розрахунку індексу S&P 500, торгується на рівні 20-х.

За словами Лакоса, такий рівень це стеля. Він додав, що зараз відчуваються надмірні "бичачі" настрої інвесторів порівняно з початком року, коли переважали "ведмежі".

М'яка чи жорстка посадка

– це стан фінансового ринку, коли ростуть ціни. А— коли відбувається падіння впродовж тривалого часового періоду.

Як розповів головний стратег: цілком ймовірно, що грошово-кредитна політика залишиться жорсткою. Федеральна резервна система продовжуватиме утримувати відсоткові ставки на високому рівні до кінця року. І є сумніви, що вони знижуватимуться найближчим часом.

Цей рік став "масштабним пом'якшенням бюджетної політики". Все через те, що уряд виділив 1,8 трильйона доларів. Але, за прогнозами, у 2024 році федеральні витрати, ймовірно, значно скоротяться, що може вплинути на економічне зростання.

Я думаю, що ніякої м'якої посадки не буде, поки ви не дійдете до жорсткої посадки. Я не вірю в м'яку посадку. Мені просто важко повірити в те, що інфляція знижуватиметься, ФРС знизить ставки, а зростання буде просто прекрасним,

— сказав він.

Дубравко Лакос додав, що він очікує на настання рецесії.