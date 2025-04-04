Найгірший тиждень із 2022 року: європейські фондові ринки різко впали

Європейський фондовий ринок пережив найгірший тиждень із 2022 року. Біржі обвалилися після того, як Дональд Трамп оголосив про нові імпортні мита.

Як обвалилися фондові ринки

У п’ятницю провідний індекс STOXX 50 знизився майже на 3%, а загальноєвропейський STOXX 600 впав на 2,5% – до найнижчого рівня з січня, передає 24 Канал з посиланням на Trading Economics.

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За тиждень падіння склало 6,7% і 5,9% відповідно – такого обвалу фондові ринки не бачили вже два роки.

Після заяв Трампа про нові тарифи інвестори занепокоїлися можливим торгівельним конфліктом між США та ЄС.

Зауважте! Єврокомісія готує відповідь, а президент Франції Еммануель Макрон закликав компанії тимчасово припинити інвестиції в американську економіку. У Німеччині також вважають, що Європа повинна діяти разом, аби стримати нову хвилю мит.

Хто втратив найбільше

Найбільше постраждали банки:

акції Deutsche Bank впали на 7,7%;

UniCredit – на 9,3%;

BBVA – на 8,1%;

Societe Generale – на 8,2%;

Banco Santander – на 7,2%.

Єдиним винятком стало зростання акцій L'Oréal на 2,8%, але цього було замало, щоб утримати ринок від падіння.