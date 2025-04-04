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Финансы Финансовые новости Худшая неделя с 2022 года: европейские фондовые рынки резко упали
4 апреля, 16:46
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Худшая неделя с 2022 года: европейские фондовые рынки резко упали

Дарья Подвышенная
Основні тези
  • Европейский фондовый рынок потерпел худшую неделю с 2022 года из-за новых импортных пошлин, объявленные Дональдом Трампом, что повлекло обвал бирж.
  • Банковские акции, такие как Deutsche Bank и UniCredit, понесли значительные потери, тогда как акции L'Oréal выросли на 2,8%.

Европейский фондовый рынок пережил худшую неделю с 2022 года. Биржи обвалились после того, как Дональд Трамп объявил о новых импортных пошлинах.

Как обвалились фондовые рынки

В пятницу ведущий индекс STOXX 50 снизился почти на 3%, а общеевропейский STOXX 600 упал на 2,5% – до самого низкого уровня с января, передает 24 Канал со ссылкой на Trading Economics.

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За неделю падение составило 6,7% и 5,9% соответственно – такого обвала фондовые рынки не видели уже два года.

После заявлений Трампа о новых тарифах инвесторы обеспокоились возможным торговым конфликтом между США и ЕС.

Обратите внимание! Еврокомиссия готовит ответ, а президент Франции Эммануэль Макрон призвал компании временно прекратить инвестиции в американскую экономику. В Германии также считают, что Европа должна действовать вместе, чтобы сдержать новую волну пошлин.

Кто потерял больше всего

Больше всего пострадали банки:

  • акции Deutsche Bank упали на 7,7%;
  • UniCredit – на 9,3%;
  • BBVA – на 8,1%;
  • Societe Generale – на 8,2%;
  • Banco Santander – на 7,2%.

Единственным исключением стал рост акций L'Oréal на 2,8%, но этого было мало, чтобы удержать рынок от падения.