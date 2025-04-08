Після низки рекордних обвалів: що відбувається на фондових біржах Азії

Фондові біржі Азії відновлюють позиції після одного із найбільших обвалів за роки. Водночас на ринку продовжує впливати митна політика Трампа.

Що відбувається на фондових біржах Азії

У вівторок, 8 квітня, на ринках в Азії зафіксували зміну динаміки. Йдеться про Японію, Китай та Південну Корею. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Японський індекс Nikkei, який включає акції 225 топових компаній на біржі, від старту торгів зріс на понад 6%. Аналогічну динаміку фіксує індекс TOPIX, який є важливим індикатором на японській біржі. Цей індикатор також додав в ціні 6%.

Водночас індекс MSCI Asia Pacific Index, до якого входять акції компаній з високою та середньою капіталізацією у 13 країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону, також відновлює позиції на ринку, зрісши за сьогодні на майже 3%.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite зросли на 0,5% та 0,7% відповідно. Тоді як ключовий індикатор біржі в Південній Кореї – KOSPI – додав в ціні 1,4%, перервавши чотиреденну серію втрат. Цей індекс також відходить від мінімуму за 17 місяців, який зафіксував 7 квітня, за даними Trading Economics.

До теми! 7 квітня фондові ринки в Азії зафіксували найбільший обвал за роки. Усе через митну політику президента США Дональда Трампа. Йдеться про тарифи, які США запровадили 2 квітня 2025 року.

Загалом азійські акції відновлють позиції на ринку завдяки відновленню цінних паперів американських технологічних компаній. Корейський індекс отримав підтримку від подорожчання акцій місцевих технологічних компаній. Крім того, деякі інвестори почали активніше купувати акції після кількох днів масштабного розпродажу.

При цьому ринки досі враховують фактор тарифів США, відповідь Китаю на мита США тощо. Рішення Трампа спровокувало нову хвилю побоювань щодо глобальної торгової війни, результатом якої може стати рецесія.