Світові ціни на нафту на сьогодні

У вівторок, 8 квітня, ціни на нафту повернулися до зростання після кількох днів обвалів поспіль. Зокрема, днем раніше ціна нафти обвалилася до мінімуму з квітня 2021 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Ціни на нафту обвалилися за кілька днів до багаторічних мінімумів через мита, які 2 квітня запровадив президент США Дональд Трамп. Через це на ринки впливає побоювання щодо нової рецесії, яка може спровкувати обвал попиту на нафту.

Додамо, що 7 квітня ціна найвідомішої російської марки нафти – Urals – впала до найнижчого рівня за майже 2 роки. Ба більше, ціна нафти Urals наблизилася до 50 доларів за барель, що нижче показника, який росіяни заклали в бюджет на 2025 рік (70 доларів за барель).

Скільки коштує нафта сьогодні

Ціна нафти Brent зросла на 81 цент або на 1,26%. Марка нафти торгується на рівні 65,02 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate подорожчала на 92 центи або на 1,52%. Американська нафта зросла в ціні до 61,61 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: