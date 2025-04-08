После череды рекордных обвалов: что происходит на фондовых биржах Азии

Фондовые биржи Азии восстанавливают позиции после одного из крупнейших обвалов за годы. В то же время на рынок продолжает влиять таможенная политика Трампа.

Что происходит на фондовых биржах Азии

Во вторник, 8 апреля, на рынках в Азии зафиксировали изменение динамики. Речь идет о Японии, Китае и Южной Корее. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Японский индекс Nikkei, который включает акции 225 топовых компаний на бирже, от старта торгов вырос более чем на 6%. Аналогичную динамику фиксирует индекс TOPIX, который является важным индикатором на японской бирже. Этот индикатор также прибавил в цене 6%.

В то же время индекс MSCI Asia Pacific Index, в который входят акции компаний с высокой и средней капитализацией в 13 странах Азиатско-Тихоокеанского региона, также восстанавливает позиции на рынке, выросши за сегодня почти на 3%.

Китайские индексы Shanghai Shenzhen CSI 300 и Shanghai Composite выросли на 0,5% и 0,7% соответственно. Тогда как ключевой индикатор биржи в Южной Корее – KOSPI – прибавил в цене 1,4%, прервав четырехдневную серию потерь. Этот индекс также отходит от минимума за 17 месяцев, который зафиксировал 7 апреля, по данным Trading Economics.

К теме! 7 апреля фондовые рынки в Азии зафиксировали самый большой обвал за годы. Все из-за таможенной политики президента США Дональда Трампа. Речь идет о тарифах, которые США ввели 2 апреля 2025 года.

В целом азиатские акции восстановят позиции на рынке благодаря восстановлению ценных бумаг американских технологических компаний. Корейский индекс получил поддержку от подорожания акций местных технологических компаний. Кроме того, некоторые инвесторы начали активнее покупать акции после нескольких дней масштабной распродажи.

При этом рынки до сих пор учитывают фактор тарифов США, ответ Китая на пошлины США и тому подобное. Решение Трампа спровоцировало новую волну опасений относительно глобальной торговой войны, результатом которой может стать рецессия.