Рішення Трампа нічого не змінило: що відбувається на фондових ринках Азії

США почали глобальну торгову війну. Це спровокувало турбулентність на світових фінансових ринках. Зокрема, йдеться про ринки в Азії.

Фондові ринки Азії фіксують втрати

Настрої на ринках Азіатсько-Тихоокеанського регіону залишається змішаними після нового розпродажу на Волл-стріт. Зокрема, акції на Японській біржі суттєво просіли в ціні. Про це пише 24 Канал з посиланням на CNBC.

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Індекс Nikkei 225, який включає акції найбільших компаній першої секції Токійської фондової біржі, втратив в ціні 4,19%. Ще один японський індекс Topix впав на 3,98%. Схожу динаміку демонструють й ринки в Австралії. Індекс S&P/ASX 200 знизився на 1,32%. Також фіксують втрати на біржах в Південній Кореї та Гонконгу.

До теми! Винятком на фондових ринках регіону став Тайвань. Індекс Taiex зріс на 2%. Також нагадаємо, фондовий ринок США зріс після рішення Трампа про тарифну паузу.

Аналітики ANZ додали, що на ринки тисне невизначеність. Крім того, на ринку скептично ставляться щодо результатів торговельних переговорів. Експерти наголошують, що це буде продовжувати тиснути на інвестиції, а як і на перспективи зростання. Ба більше, рішення Дональда Трампа про відтермінування тарифів на 90 днів не заспокоїло ринки. Ба більше, інвестори все ще остерігаються затяжного конфлікту.