Китай перекриває доступ до фондової біржі свого найбільшого конкурента
- Китайський регулятор цінних паперів посилює контроль за виходом малих китайських компаній на фондову біржу США, скоротивши кількість погоджених лістингів.
- Обмеження пояснюються різкими коливаннями акцій, маніпулюванням цінами та значним відтоком капіталу з Китаю на тлі економічної невизначеності.
Китай гальмує вихід своїх компаній на фондову біржу США. Посилення контролю пов'язане з відразу з низкою причин.
Китай стримує вихід компаній на біржу США
Китайський регулятор цінних паперів вводить посилений контроль за виходом малих китайських компаній на фондову біржу США, пише 24 Канал з посиланням на Financiial Times. Кількість погоджених лістингів різко скоротилася.
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У першій половині 2024 року регулятор погодив 22 заявки на первинне розміщення акцій на американській біржі, то після червня відповідні дозволи отримали лише 11 компаній. Джерела обізнані з ситуацією додають, що регулятор прагне ще жорсткіше обмежувати вихід китайських компаній з низькою капіталізацією та слабкими фінансовими показниками на фондовий ринок США.
Обмеження, які впроваджує Китай, пояснюють такими причинами:
- Різкі коливання акцій на ринку. Зокрема, у 2022 році ціна акцій брокерської компанії Magic Empire Global з Гонконгу після лістингу злетіла у 60 разів, а потім втратила 95% вартості всього за тиждень.
- Численні випадки маніпулювання цінами, які провокують збитки інвесторів.
- Первинне розміщення акцій на місцевих біржах Китаю скоротилися більш ніж на дві третини. Цікаво, що торік на біржу США вийшла рекордна кількість китайських компаній – 61. Роком раніше цей показник становив 37 компаній.
Важливо! Китай, який є другою економікою світу після США, втрачає капітал. У 2024 році відтік прямих інвестицій з країни досягнув рекордної позначки – майже 170 мільярдів доларів. Інвесторів турбує економічна невизначеність в Китаї та зростання конкуренції з боку інших країн.
Американська інвестиційна дослідницька компанія Hindenburg Research у своєму досліджені вказала, що з 2022 року 128 китайських компаній після виходу на біржу демонстрували аномальну цінову активність. Мовляв, динаміка цінних паперів на ринку не була пов’язана з реальними фінансовими показниками компаній.