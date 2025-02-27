Китай перекриває доступ до фондової біржі свого найбільшого конкурента

Китай гальмує вихід своїх компаній на фондову біржу США. Посилення контролю пов'язане з відразу з низкою причин.

Китай стримує вихід компаній на біржу США

Китайський регулятор цінних паперів вводить посилений контроль за виходом малих китайських компаній на фондову біржу США, пише 24 Канал з посиланням на Financiial Times. Кількість погоджених лістингів різко скоротилася.

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У першій половині 2024 року регулятор погодив 22 заявки на первинне розміщення акцій на американській біржі, то після червня відповідні дозволи отримали лише 11 компаній. Джерела обізнані з ситуацією додають, що регулятор прагне ще жорсткіше обмежувати вихід китайських компаній з низькою капіталізацією та слабкими фінансовими показниками на фондовий ринок США.

Обмеження, які впроваджує Китай, пояснюють такими причинами:

Різкі коливання акцій на ринку. Зокрема, у 2022 році ціна акцій брокерської компанії Magic Empire Global з Гонконгу після лістингу злетіла у 60 разів , а потім втратила 95% вартості всього за тиждень.

, а потім втратила 95% вартості всього за тиждень. Численні випадки маніпулювання цінами, які провокують збитки інвесторів.

Первинне розміщення акцій на місцевих біржах Китаю скоротилися більш ніж на дві третини. Цікаво, що торік на біржу США вийшла рекордна кількість китайських компаній – 61. Роком раніше цей показник становив 37 компаній.

Важливо! Китай, який є другою економікою світу після США, втрачає капітал. У 2024 році відтік прямих інвестицій з країни досягнув рекордної позначки – майже 170 мільярдів доларів. Інвесторів турбує економічна невизначеність в Китаї та зростання конкуренції з боку інших країн.

Американська інвестиційна дослідницька компанія Hindenburg Research у своєму досліджені вказала, що з 2022 року 128 китайських компаній після виходу на біржу демонстрували аномальну цінову активність. Мовляв, динаміка цінних паперів на ринку не була пов’язана з реальними фінансовими показниками компаній.