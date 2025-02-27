Команда Трампа націлилася на мідь

У Трампа розглядають можливість запровадження тарифів на мідь, пише 24 Канал з посиланням на Markets Insider. Цей метал називають нафтою нового покоління, адже на попит на нього в останні роки стрімко зростає. Мідь – це важливий метал для переходу на більш екологічні джерела енергії. Крім того, метал використовують в електромобілях та в електрообладнанні.

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У Білому домі заявили, що американська промисловість залежить від міді, тож вона повинна вироблятися на національному ринку. В адміністрації Трампа додали, що потенційні тарифи на мідь – це також варіант стримати конкурентну спроможність Китаю на ринку. Нагадаємо, що США та Китай – це дві найбільші економіки світу.

Раніше Трамп уже запровадив тарифи на алюміній та сталь для всіх країн без винятку. Цілком ймовірно, що встановлення миту на імпорту міді дозволить американським компаніям отримати більше можливостей для підвищення цін та збільшити прибуток.

Як відреагували ринки на плани адміністрації Трампа

Після новин про плани команди Трампа щодо міді зросли акції американської компанії Freeport-McMoRan. Цінні папери злетіли в ціні на понад 4% на початку торгів в середу, 26 лютого, досягнувши максимуму за день на рівні 38,89 долара.

Станом на 27 лютого акції Freeport-McMoRan торгуються на рівні 37,95 долара за штуку. За день цінні папери подорожчали на 3,24%, за даними Google Фінанси. Ринкова капіталізація компанії становить 53,13 мільярда доларів.

Ціни на мідь також демонструють позитивну динаміку на ринку. Тонна металу на сьогодні коштує майже 9500 доларів. Цей показник зріс за день на 0,90%, а з початку року – на 7,4%, інформує Markets Insider. Ф'ючерси на мідь торгуються на рівні 4,68 долара за фунт або приблизно 0,45 кілограма, за даними Trading Economics.