Китай перекрывает доступ к фондовой бирже своего крупнейшего конкурента

Китай тормозит выход своих компаний на фондовую биржу США. Усиление контроля связано с сразу по ряду причин.

Китай сдерживает выход компаний на биржу США

Китайский регулятор ценных бумаг вводит усиленный контроль за выходом малых китайских компаний на фондовую биржу США, пишет 24 Канал со ссылкой на Financiial Times. Количество согласованных листингов резко сократилось.

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В первой половине 2024 года регулятор согласовал 22 заявки на первоначальное размещение акций на американской бирже, то после июня соответствующие разрешения получили только 11 компаний. Источники осведомлены о ситуации добавляют, что регулятор стремится еще более жестко ограничивать выход китайских компаний с низкой капитализацией и слабыми финансовыми показателями на фондовый рынок США.

Ограничение, которые внедряет Китай, объясняют следующими причинами:

Резкие колебания акций на рынке. В частности, в 2022 году цена акций брокерской компании Magic Empire Global из Гонконга после листинга взлетела в 60 раз , а затем потеряла 95% стоимости всего за неделю.

, а затем потеряла 95% стоимости всего за неделю. Многочисленные случаи манипулирования ценами, которые провоцируют ущерб инвесторам.

Первоначальное размещение акций на местных биржах Китая сократилось более чем на две трети. Интересно, что в прошлом году на биржу США вышло рекордное количество китайских компаний– 61. Годом ранее этот показатель составил 37 компаний.

Важно! Китай, который является второй экономикой мира после США, теряет капитал. В 2024 году отток прямых инвестиций из страны достиг рекордной отметки– почти 170 миллиардов долларов. Инвесторов беспокоит экономическая неопределенность в Китае и рост конкуренции со стороны других стран.

Американская инвестиционная исследовательская компания Hindenburg Research в своем исследовании указала, что с 2022 года 128 китайских компаний после выхода на биржу демонстрировали аномальную ценовую активность. Мол, Динамика ценных бумаг на рынке не была связана с реальными финансовыми показателями компаний.