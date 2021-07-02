Знову в ділі: Фонд Білла та Мелінди Гейтс виділив мільярди на створення "кращого майбутнього"

Фонд Білла та Мелінди Гейтс повідомив про свої плани на майбутнє під час Форуму ООН в Парижі. Це сталося вперше після новини про розлучення відомої пари.

Благодійний фонд пообіцяв виділити 2,1 мільярда доларів протягом наступних п'яти років на просування гендерної рівності в усьому світі.

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Фонд Білла та Мелінди Гейтс підтримає боротьбу за гендерну рівність

Благодійна організація зосередить свою увагу на просуванні лідерства жінок, репродуктивному здоров'ї та розширенні економічних можливостей. Транш від Gates Foundation використають для реалізації кількох різних ініціатив. Йдеться про наступні проєкти:

ініціатива з розширення економічних можливостей жінок, на яку витратять 650 мільйонів доларів;

доларів; проєкт планування сім'ї та здоров'я має бюджет у розмірі 1,4 мільярда доларів;

доларів; 100 мільйонів доларів підуть на прискорення процесу призначення жінок на керівні посади.

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Світ боровся за гендерну рівність протягом десятиліть, але прогрес був повільним. Зараз є шанс відродити рух і домогтися реальних змін. Привабливість нашої боротьби за гендерну рівність в тому, що від цього виграє кожна людина. Ми повинні скористатися цим моментом, щоб побудувати краще і більш рівноправне майбутнє,

– йдеться в офіційній заяві Gates Foundation.

Загалом організатори Форуму ООН повідомили, що їм вдалося залучити інвестиції у розмірі 40 мільярдів доларів для гарантування прав жінок та дівчаток. До цієї кампанії також приєднався Фонд Форда, який виділив 420 мільйонів доларів, тоді як Світовий банк інвестує в програми гендерної рівності для 12 країн в Африці.