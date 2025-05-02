У фокусі – Воррен Баффет: чому інвестори чекають на підказки від "оракула з Омахи"

Інвестори з нетерпінням чекають на цьогорічну зустрічі акціонерів Berkshire Hathaway. Річ у тому, що вони прагнуть почути думку легендарного Воррена Баффета щодо останніх подій, які пов'язані з фондовим ринком та економікою США.

Інвестори чекають на сигнали від Воррена Баффета

Легендарний інвестор і мільярдер Воррен Баффет майже не коментував тарифну політику Дональда Трампа та нещодавні коливання на фондовому ринку. Саме тому інвестиційної спільноти наразі прикута до щорічних зборів акціонерів Berkshire Hathaway, пише 24 Канал з посиланням на CNBC.

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Економісти з Волл-стріт масово б'ють на сполох через потенційну рецесію, оскільки є дані, які свідчать про сповільнення економіки. Для прикладу, за перший квартал 2025 року економіка США скоротилася на 0,4%.

Саме тому фінансовий світ чекає на заяви Воррена Баффета, за словами засновника компанії Check Capital Management. Він додав, що компанія Berkshire фактично знаходиться на передовій лінії всього, що стосується падіння економіки, оскільки володіє великою кількістю бізнесів.

Цікава деталь! У 2025 році буде 60 років, як Воррен Баффет очолив компанію Berkshire. Також це буде друга зустріч без давнього партнера Баффета Чарлі Мангера, який помер наприкінці 2023 року.

Нагадаємо, що Баффет почав привертати більше уваги ще того року. Річ у тому, що торік Баффет активно розпродавав акції. Мільярдер, зокрема, суттєво скоротив частки в компаніях Apple та Bank of America. Саме це допомогло Баффету уникнути серйозних втрат на фондовому ринку США, який обвалився через мита Трампа.

До теми! Станом на 2 травня 2025 року Воррен Баффет володіє капіталом у розмірі 166 мільярдів доларів. З початку року його статки зросли на 24 мільярди доларів, за даними Bloomberg.