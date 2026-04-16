Спеціальні умови для політиків: НБУ звернувся до банків

НБУ звернувся до українських банків. Регулятор кажуть, що вони не мають формально підходити до обслуговування політично значущих осіб. Зокрема, відносити вказаних громадян до клієнтів високого рівня ризику просто так.

Як українські банки мають ставитись до грошових надходжень політиків?

НБУ закликав банки не обмежувати невиправдано доступ політично значущих осіб до фінансових послуг, повідомляє регулятор.

Зверніть увагу! Йдеться не лише безпосередньо про політично значущих осіб (PEP). Також ці вимоги стосуються сімей та інших громадян, які пов'язані з PEP.

Тобто, за рішенням НБУ:

банки не мають вимагати грошові джерела надходжень PEP, якщо рівень ризику ділових відносин із таким клієнтом – низький;

також важливою умовою є відсутність підозр щодо можливого відмивання грошей або ж фінансування тероризму.

Також банк не має вводити додаткові перевірки, якщо рахунок PEP використовується:

переважно для отримання зарплати чи соцвиплат;

а також, якщо обсяг фінансових операцій за всіма рахунками PEP не перевищує 400 тисяч гривень на місяць.

Національний банк нагадує, що, якщо з часу припинення виконання РЕР визначних публічних функцій пройшло більш як дванадцять місяців і банк пересвідчився в тому, що такий клієнт більше не несе ризику, притаманного РЕР, а також немає інших ризиків, банк не має вживати щодо нього, членів його сім’ї та осіб, пов’язаних із ним, певних заходів,

– вказує НБУ.

Зауважимо, що такого роду заходи та правила НБУ встановлював ще декілька років тому. Зокрема, при оновленні порядку здійснення фінмоніторингу щодо РЕР у 2024 році, повідомляє регулятор.

Важливо! Як каже НБУ, такий підхід дозволить банкам удосконалити свої внутрішні системи фінансового моніторингу. Окрім цього, фінансові установи зможуть підвищити ефективність управління ризиками.

