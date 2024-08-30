Штрафи від банків: у Нацбанку пояснили, чи загрожує це українцям

У Нацбанку пояснили, чи інформацію про штрафи для клієнтів від банків, яка шириться у мережі, відповідає дійсності. Центробанк також розповів, як це питання регулюють в Україні.

НБУ спростував інформацію про штрафи від банків

Національний банк України заявив, інформація про накладення штрафів на клієнтів через порушення, які пов'язані з питаннями фінансового моніторингу, не відповідає дійсності. Нагадаємо, що йдеться про те, що українські кредитори нібито за вище згаданих умов будуть стягувати на свою користь 20% від суми коштів, які зберігають клієнти на своїх рахунках.

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У Нацбанку наголосили, що у законодавчих нормах, які стосуються фінансового моніторингу, немає нічого про застосування банками будь-яких фінансових покарань до тих, хто не порушує правила фінансового моніторингу й стягнення за це "штрафу". Це означає, що банки просто не мають права штрафувати через це громадян.

Що таке фінансовий моніторинг Згідно з даними НБУ, це процес, який проводять для виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму. Український центральний банк вимагає від кредиторів та небанківських установ протидіяти відмиванню незаконно отриманих доходів та перевіряє їх дотримання.

Крім того, Закон про фінансовий моніторинг передбачає обов'язок та право кредитора на розірвання співпраці з клієнтом. Для прикладу, банки можуть у випадках, які передбачені законодавством, припинити надавати послуги особі, в тому числі йдеться про закриття рахунків.

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До того ж у Національному банку України відсутня практика застосування штрафних санкцій до громадян за порушення. Річ у тому, що всі заходи впливу центрального банку, зокрема, і у сфері фінансового моніторингу, відносять лише до фінустанов.