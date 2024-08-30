Штрафы от банков: в Нацбанке объяснили, грозит ли это украинцам

В Нацбанке объяснили, соответствует ли информация о штрафах для клиентов от банков, которая распространяется в сети, действительности. Центробанк также рассказал, как этот вопрос регулируют в Украине.

НБУ опроверг информацию о штрафах от банков

Национальный банк Украины заявил, информация о наложении штрафов на клиентов из-за нарушений, связанных с вопросами финансового мониторинга, не соответствует действительности. Напомним, что речь идет о том, что украинские кредиторы якобы при выше упомянутых условиях будут взимать в свою пользу 20% от суммы средств, которые хранят клиенты на своих счетах.

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В Нацбанке отметили, что в законодательных нормах, касающихся финансового мониторинга, нет ничего о применении банками любых финансовых наказаний к тем, кто не нарушает правила финансового мониторинга и взыскания за это "штрафа". Это означает, что банки просто не имеют права штрафовать из-за этого граждан.

Что такое финансовый мониторинг Согласно данным НБУ, это процесс, проводимый для выявления незаконно полученных доходов и предотвращения финансирования терроризма. Украинский центральный банк требует от кредиторов и небанковских учреждений противодействовать отмыванию незаконно полученных доходов и проверяет их соблюдение.

Кроме того, Закон о финансовом мониторинге предусматривает обязанность и право кредитора на расторжение сотрудничества с клиентом. Например, банки могут в случаях, предусмотренных законодательством, прекратить предоставлять услуги лицу, в том числе речь идет о закрытии счетов.

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К тому же в Национальном банке Украины отсутствует практика применения штрафных санкций к гражданам за нарушения. Дело в том, что все меры воздействия центрального банка, в частности, и в сфере финансового мониторинга, относятся только к финучреждениям.