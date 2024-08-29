НБУ встановив нові обмеження для операцій з готівкою

Національний банк України заборонив бізнесу отримувати перекази в готівці від фізичних осіб без відкриття рахунку. Ці норми починають діяти з 29 серпня 2024 року. У центробанку пояснили для чого це потрібно:

По-перше, для підвищення прозорості платіжних операцій.

По-друге, для запобігання проведенню фінансових операцій з готівкою, які мають високий ризик їх ймовірного використання з протиправною метою.

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Це означає, що надавачі платіжних послуг відтепер мають в обов’язковому порядку зараховувати кошти за операціями з переказу готівки без відкриття рахунку на рахунки суб’єктів господарювання. У Нацбанку додали, що видача готівки за переказом без відкриття рахунку для суб’єктів господарювання можлива лише з їхніх рахунків (після її попереднього зарахування в безготівковій формі).

До теми! За перші пів року Нацбанк збільшив розмір власного капіталу до 543 мільярдів гривень. Це показник зріс на 29% порівняно з попереднім півріччям.

Регулятор наголосив, що ці обмеження не стосуються громадян, які й надалі можуть обирати зручний для них вид переказу та розрахунку з суб’єктами господарювання за послуги чи товари: