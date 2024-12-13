Три поради від економіста, як фінансово уберегти себе у 2025 році

Не існує універсального варіанту, як взяти і почати заробляти більше у 2025 році. Але є надійні варіанти, які разом з дисципліною та наполегливістю обов'язково дадуть результат.

Про це 24 Каналу розповів доктор економічних наук та член ради НБУ Василь Фурман, зауваживши, що зараз Україна функціонує за принципом "воюй або працюй". Іншого варіанту немає.

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Що робити у 2025 році

Як наголосив Фурман, податки, які сплачують українці до бюджету, йдуть на фінансування Збройних Сил України та військово-промислового комплексу. Зовнішня фінансова допомога покриває зарплати бюджетникам, відновлення інфраструктури тощо.

Ситуація в Україні непроста. Але, попри все, не можна забувати про саморозвиток. Скільки б вам не було років – потрібно навчатися.

Я приділяю дуже багато часу навчанню. У сьогоднішньому світі якщо ти не навчаєшся, то відстаєш. Також варто бути готовим змінювати напрямки роботи. Якщо ваша робота вас не задовольняє, то не бійтеся змінювати її. На тому ж Work.ua станом на початок грудня є 200 тисяч вакансій. А середня зарплата становить 22 500 гривень,

– сказав Фурман.

Українці, які зараз перебувають за кордоном, здобувають досвід роботи на різних виробництвах у Польщі, Німеччині тощо. Після закінчення війни вони цілком можуть реалізовувати цей досвід вже в Україні і навіть більше заробляти. Власний бізнес – це великий ризик, але він дає свій результат.

Коли створюєш власний бізнес, то, попри великі ризики, більше заробляєш. У нас є багато різних державних програм, де ви можете брати гранти чи кредитні програми. Використовуйте ці програми. Не бійтеся. Рухайтеся,

– підкреслив Фурман.