Три совета от экономиста, как финансово уберечь себя в 2025 году

Не существует универсального варианта, как взять и начать зарабатывать больше в 2025 году. Но есть надежные варианты, которые вместе с дисциплиной и настойчивостью обязательно дадут результат.

Об этом 24 Каналу рассказал доктор экономических наук и член совета НБУ Василий Фурман, отметив, что сейчас Украина функционирует по принципу "воюй или работай". Другого варианта нет.

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Что делать в 2025 году

Как отметил Фурман, налоги, которые платят украинцы в бюджет, идут на финансирование Вооруженных Сил Украины и военно-промышленного комплекса. Внешняя финансовая помощь покрывает зарплаты бюджетникам, восстановление инфраструктуры и т.п.

Ситуация в Украине непростая. Но, несмотря на все, нельзя забывать о саморазвитии. Сколько бы вам ни было лет – нужно учиться.

Я уделяю очень много времени обучению. В сегодняшнем мире если ты не учишься, то отстаешь. Также стоит быть готовым менять направления работы. Если ваша работа вас не удовлетворяет, то не бойтесь менять ее. На том же Work.ua по состоянию на начало декабря есть 200 тысяч вакансий. А средняя зарплата составляет 22 500 гривен,

– сказал Фурман.

Украинцы, которые сейчас находятся за рубежом, получили опыт работы на различных производствах в Польше, Германии и т.п. После окончания войны они вполне могут реализовывать этот опыт уже в Украине и даже больше зарабатывать. Собственный бизнес – это большой риск, но он дает свой результат.

Когда создаешь собственный бизнес, то, несмотря на большие риски, больше зарабатываешь. У нас есть много различных государственных программ, где вы можете брать гранты или кредитные программы. Используйте эти программы. Не бойтесь. Двигайтесь,

– подчеркнул Фурман.