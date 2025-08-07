Економічна ситуація в Україні зараз доволі нестабільна, тому важливо не забувати про заощадження. Попри можливі зміни з часом, експерти аналізують, яка валюта зараз найбільш вигідна для цього.

Про це 24 Каналу розповів член Ради НБУ, доктор економічних наук Василь Фурман, зазначивши, що основна валюта, яка формує курс гривні – долар. Ця система є стабільною та контрольованою.

Дивіться також Як українцю отримати 1 000 гривень на День Незалежності

"Місяць тому гривня посилилася стосовно долара. Якщо говорити про початок року і зараз, то ситуація також є стабільною", – сказав він.

Яка валюта найвигідніше для заощаджень?

Василь Фурман зауважив, що важливим показником стабільності валютного ринку є золото-валютні резерви Національного банку України.

Вони є достатньо великими. За оцінками Нацбанку на кінець 2025 року золото-валютні резерви складуть близько 54 мільярдів доларів. Це говорить про те, що у нас достатньо потужностей та грошей для того, щоб надалі ситуація на валютному ринку була стабільною і контрольованою,

– висловився він.

Нацбанк докладає багато зусиль, щоб українська валюта була інвестиційно привабливою. Член Ради НБУ підкреслив, що сьогодні у гривні набагато вигідніше розміщувати кошти.

Залишки коштів у гривневих рахунках чи на депозитах зростають протягом останніх років. Це величезний плюс для політики Національного банку України, адже люди довіряють,

– зазначив Василь Фурман.

Він додав, що будь-які прогнози не є перевіреною інформацією і ситуація може частково змінюватись, адже на фінансову ситуацію в країні впливає багато чинників.

Цікаво, у липні 2025 року валютний ринок України демонстрував стабільність, а курс гривні до долара США залишався у межах 41,72 – 41,87. Завдяки діям НБУ вдалося уникнути різких коливань, а попит на євро був помірним, що сприяло вирівнюванню ринку. У серпні очікується збереження цієї стабільності завдяки міжнародним резервам і контрольованій інфляції.