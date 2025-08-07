Об этом 24 Каналу рассказал член Совета НБУ, доктор экономических наук Василий Фурман, отметив, что основная валюта, которая формирует курс гривны – доллар. Эта система является стабильной и контролируемой.

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"Месяц назад гривна усилилась по отношению к доллару. Если говорить о начале года и сейчас, то ситуация также является стабильной", – сказал он.

Какая валюта выгоднее всего для сбережений?

Василий Фурман отметил, что важным показателем стабильности валютного рынка является золото-валютные резервы Национального банка Украины.

Они являются достаточно большими. По оценкам Нацбанка на конец 2025 года золото-валютные резервы составят около 54 миллиардов долларов. Это говорит о том, что у нас достаточно мощностей и денег для того, чтобы в дальнейшем ситуация на валютном рынке была стабильной и контролируемой,

– высказался он.

Нацбанк прилагает много усилий, чтобы украинская валюта была инвестиционно привлекательной. Член Совета НБУ подчеркнул, что сегодня в гривне гораздо выгоднее размещать средства.

Остатки средств в гривневых счетах или на депозитах растут в течение последних лет. Это огромный плюс для политики Национального банка Украины, ведь люди доверяют,

– отметил Василий Фурман.

Он добавил, что любые прогнозы не являются проверенной информацией и ситуация может частично меняться, ведь на финансовую ситуацию в стране влияет много факторов.

Интересно, в июле 2025 года валютный рынок Украины демонстрировал стабильность, а курс гривны к доллару США оставался в пределах 41,72 – 41,87. Благодаря действиям НБУ удалось избежать резких колебаний, а спрос на евро был умеренным, что способствовало выравниванию рынка. В августе ожидается сохранение этой стабильности благодаря международным резервам и контролируемой инфляции.