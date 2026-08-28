Що відбувається з кредитуванням у Росії

Короткострокові кредити подешевшали лише незначно, тоді як довгострокові – навпаки, стали дорожчими. Однією з причин такої тенденції стало згортання пільгових програм, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України в п'ятницю, 28 серпня.

З 2025 року уряд країни-агресорки скоротив ліміт нових пільгових позик для малого та середнього бізнесу з 5,9 до 1,2 мільярда доларів на рік, а державну підтримку залишили лише для окремих напрямів, як-от обробної промисловості, ІТ, логістики, науково-технічної сфери.

За даними російського регулятора, у червні середня ставка за короткостроковими корпоративними кредитами становила 17,1% річних, тоді як за довгостроковими зросла до 12,9%. Для малого та середнього бізнесу позики обходяться ще дорожче – 18% та 15,1% відповідно. На ситуацію впливають одразу кілька факторів:

жорсткіші вимоги банків до позичальників;

висока вартість депозитів, ставки за якими утримують на рівні 11 – 13%;

зростання залежності компаній від кредитів для покриття поточних витрат.

Цікаво! Частка проблемних кредитів у сегменті малого та середнього бізнесу Росії зросла з 5,9% на початку 2025 року до 7,6% станом на квітень 2026 року. У першому півріччі російські суди також визнали банкрутами 3 547 компаній – на 10,8% більше, аніж за аналогічний період торік.

Російські аналітики прогнозують подальше падіння інвестицій у виробництво, збільшення боргового навантаження та хвилю дефолтів серед фінансово слабких компаній. Частину додаткових витрат бізнес, імовірно, перекладатиме на споживачів, що підтримуватиме інфляцію.

Водночас економіка країни входить у фазу кредитної стагнації. Зниження ставки Центробанку поки не призвело ані до помітного здешевлення позик, ані до відновлення інвестицій, тоді як банки зберігають високі ставки через ризики неповернення боргів.

Нагадаємо, проблеми вже позначаються і на найбільших російських банках. Зокрема, у Сбербанку частка проблемних кредитів третьої стадії за квартал зросла з 4,8% до 5,5%. У ВТБ за перше півріччя резерви під ризикові позики збільшили майже на третину, тоді як прибуток скоротився на 20%.