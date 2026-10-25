Куди зникає ваша зарплатня: 5 фінансових звичок, на які варто звернути увагу

Які фінансові звички варто розвивати

Про корисні та шкідливі фінансові звички нагадали в освітньому проєкті Нацбанку "Гаразд". Експерти на конкретних прикладах проілюстрували, які щоденні дії допоможуть українцям відповідальніше ставитися до власного бюджету.

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Зарплата: відкладати 10% від доходу на заощадження , а не витрачати всю суму в перший день.

, а не витрачати всю суму в перший день. Покупки: давати собі 24 години на роздуми перед незапланованими витратами , а не поспішати з придбанням нового гаджета лише через вихід чергової моделі.

, а не поспішати з придбанням нового гаджета лише через вихід чергової моделі. Кредити: ретельно вивчати умови надання фінансових послуг , а не оформлювати позику без перевірки її повної вартості.

, а не оформлювати позику без перевірки її повної вартості. Підписки: слідкувати за регулярними списаннями та відмовлятися від непотрібних послуг , а не платити за сервіси, якими давно не користуєтеся.

, а не платити за сервіси, якими давно не користуєтеся. Онлайн-оплата: використовувати окрему віртуальну картку та перевіряти адресу сайту, а не вводити платіжні дані на підозрілих ресурсах.

Формування нових звичок зазвичай відбувається поступово, адже зміна усталеної поведінки потребує часу. Важливу роль у цьому відіграють не лише особисті цілі, а й те, наскільки обрані правила відповідають реальним можливостям людини.

Окрім того, значення має регулярність зусиль: саме повторювані дії стають невіддільною частиною повсякденного життя. А почати можна з малого, наприклад, щотижня виділяти хоча б декілька хвилин на аналіз своїх витрат. Це дозволяє краще зрозуміти, куди "втікають" кошти із сімейного бюджету.

Нагадаємо, ще однією важливою складовою особистих фінансів є так звана "подушка безпеки" – грошовий резерв на випадок непередбачених обставин, як-от втрати роботи, проблеми зі здоров'ям тощо. Розмір такого запасу рекомендують розраховувати з огляду на щомісячні витрати, аби його вистачило щонайменше на 3 – 6 місяців або ж навіть рік життя без постійного доходу.