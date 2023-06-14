На невідкладну відбудову: Україна отримає від Європейського інвестбанку солідну суму
Джерело:Європейська комісія
Європейський інвестиційний банк надасть Україні позики для нагальних потреб відбудови. Відповідної домовленості там досягли з Єврокомісією.
Дуже вигідні умови
За досягнутою угодою, допомога Україні від ЄІБ складе 100 мільйонів євро. Надаватимуться вони у вигляді позик "на дуже вигідних умовах".
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Як розповіла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, ці гроші Україна отримає на додачу до 1 мільярда євро, які ЄС вже виділив на підтримку відбудови критично важливих секторів. Кошти ж від ЄІБ будуть спрямовані, зокрема, на ремонт:
- муніципальної;
- енергетичної інфраструктури.
ЄС нарощує підтримку для задоволення потреб України у швидкому відновленні. Ми сповнені рішучості повернути життя до всіх українських громад, що постраждали від війни.
Коли Україна отримає гроші
Документи між Єврокомісією та Європейським інвестиційним банком про надання позик Україні ще не підписані. Однак, повідомили в самій комісії, це відбудеться згодом.
Виплачуватимуться кошти на першу ж вимогу України.Зверніть увагу! Загалом ЄС вже виділив на підтримку України 70 мільярдів євро, до яких входять також 2,4 мільярда через Європейський інвестиційний банк.