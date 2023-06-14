На невідкладну відбудову: Україна отримає від Європейського інвестбанку солідну суму

Європейський інвестиційний банк надасть Україні позики для нагальних потреб відбудови. Відповідної домовленості там досягли з Єврокомісією.

Дуже вигідні умови

За досягнутою угодою, допомога Україні від ЄІБ складе 100 мільйонів євро. Надаватимуться вони у вигляді позик "на дуже вигідних умовах".

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Як розповіла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, ці гроші Україна отримає на додачу до 1 мільярда євро, які ЄС вже виділив на підтримку відбудови критично важливих секторів. Кошти ж від ЄІБ будуть спрямовані, зокрема, на ремонт:

муніципальної;

енергетичної інфраструктури.

Урсула фон дер Ляєн Президентка Європейської комісії ЄС нарощує підтримку для задоволення потреб України у швидкому відновленні. Ми сповнені рішучості повернути життя до всіх українських громад, що постраждали від війни.

Коли Україна отримає гроші

В самому ЄІБ зазначили, що підтримують Україну на шляху до вступу до ЄС.

Документи між Єврокомісією та Європейським інвестиційним банком про надання позик Україні ще не підписані. Однак, повідомили в самій комісії, це відбудеться згодом.

Виплачуватимуться кошти на першу ж вимогу України.

Загалом ЄС вже виділив на підтримку України 70 мільярдів євро, до яких входять також 2,4 мільярда через Європейський інвестиційний банк.