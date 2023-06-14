Дуже вигідні умови

За досягнутою угодою, допомога Україні від ЄІБ складе 100 мільйонів євро. Як розповіла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, ЄС "сповнений рішучості" повернути життя до всіх українських громад, які постраждали від війни. Самі ж позики, які надаватимуться "на дуже вигідних умовах", допоможуть Україні покрити фінансові потреби для швидкої відбудови у 2023 році.

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При цьому вона зазначила: ці гроші Україна отримає на додачу до 1 мільярда, які ЄС вже виділив на підтримку відбудови критично важливих секторів. Кошти від ЄІБ будуть спрямовані, зокрема, на ремонт:

муніципальної;

енергетичної інфраструктури.

Важливо! В самому ЄІБ зазначили, що підтримують Україну на шляху до вступу до ЄС.

Коли Україна отримає гроші

Документи між Єврокомісією та Європейським інвестиційним банком про надання позик Україні ще не підписані. Однак, повідомили в самій комісії, це відбудеться "згодом, але у 2023 році".

Виплачуватись кошти будуть на першу ж вимогу України.

Зверніть увагу! Загалом ЄС вже виділив на підтримку України 70 мільярдів євро, до яких входять також 2,4 мільярда через Європейський інвестиційний банк.