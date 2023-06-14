Очень выгодные условия
По достигнутому соглашению помощь Украине от ЕИБ составит 100 миллионов евро. Предоставляться они будут в виде ссуд "на очень выгодных условиях".
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Как рассказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, эти деньги Украина получит в дополнение к 1 миллиарду евро, которые ЕС уже выделил в поддержку восстановления критически важных секторов. Средства от ЕИБ будут направлены, в частности, на ремонт:
- муниципальной;
- энергетической инфраструктуры.
ЕС наращивает поддержку для удовлетворения потребностей Украины в скорейшем восстановлении. Мы полны решимости вернуть жизнь во все пострадавшие от войны украинские общины.
Когда Украина получит деньги
Документы между Еврокомиссией и Европейским инвестиционным банком о предоставлении займов Украине еще не подписаны. Однако, сообщили в самой комиссии, это произойдет позже.
Выплачиваться средства будут по первому требованию Украины.