Останній транш отримано: ЄС виплатив крайні кошти до 2024 року

Сьогодні, 21 грудня, Україна отримала свій останній транш з пакету фінансової допомоги від Євросоюзу. Його розмір склав 1,5 мільярда євро.

Останній транш у 2023 році

Тож, Україна отримала свої останні 1,5 мільярда євро з пакету макрофінансової допомоги у розмірі 18 мільярдів євро на 2023 рік.

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Сьогодні ми виплачуємо Україні останні 1,5 мільярда євро з нашого 18-мільярдного пакету підтримки на 2023 рік. Ми повинні знайти угоду, щоб й надалі надавати Україні підтримку, необхідну їй для відновлення, відбудови та реформ. Ми стоїмо на боці нашого сусіда, друга і майбутнього члена,

– написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Українська сторона не забарилася з відповіддю на такий жест, і прем’єр-міністр Денис Шмигаль подякував європейським лідерам за допомогу.

Денис Шмигаль Прем’єр-міністр України Україна отримує безпрецедентну фінансову підтримку від ЄС у боротьбі з агресором. Сьогодні надійшов останній транш розміром 1,5 мільярда євро з пакету макрофінансової допомоги розміром 18 мільярдів євро. Сподіваюся на подальшу непохитну допомогу ЄС! Вдячний Урсулі фон дер Ляєн, Валдісу Домбровскісу та лідерам держав-членів ЄС за підтримку, яку ви продовжуєте надавати нам у складні часи.

1 лютого 2024 року відбудеться позачерговий саміт між лідерами європейських країн. На ньому розглядатимуть питання про додатковий пакет фінансової допомоги для України на 50 мільярдів євро.