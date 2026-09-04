Ferrexpo відступає від межі банкрутства

У п'ятницю, 4 вересня, стало відомо про результати залучення нового капіталу, пише Bloomberg. Зокрема, Ferrexpo прагне відновити торгівлю своїми акціями на Лондонській фондовій біржі.

Компанія вже розмістила 448,8 мільйона нових акцій по 16,5 пенса кожна серед нових інвесторів та найбільшого акціонера Fevamotinico Sarl. Водночас український бізнесмен і власник Kernel Андрій Веревський зобов'язався інвестувати 50 мільйонів доларів, після чого йому належатиме 224,4 мільйона нових акцій.

До слова, останнім часом Ferrexpo стикається з дедалі більшим операційним та фінансовим тиском через повномасштабну війну. Серед головних проблем:

дефіцит електроенергії;

перебої з логістикою;

а також судові процеси.

У компанії розраховують, що покращення ліквідності дозволить відновити експорт європейським та іншим міжнародним клієнтам, а також повернутися до раніше відкладених витрат, які необхідні для нарощування виробництва – "щойно це дозволять зовнішні умови".

Нагадаємо, ще 5 серпня Ferrexpo повідомила про тимчасове призупинення виробництва в Україні через воєнні ризики. Компанія володіє Полтавським гірничо-збагачувальним комбінатом, а її найбільший акціонер – Костянтин Жеваго.

Цікаво, що без нового фінансування доступних коштів вистачило б для роботи в нинішніх умовах орієнтовно лише до кінця жовтня.