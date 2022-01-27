Феномен крипторинку: творець Dogecoin розкрив мотиви створення монети

Dogecoin – це одна з найпопулярніших криптовалют у світі, хоча й була створена як жарт. Творець цієї монети Біллі Маркус поділився свою думкою щодо популярності Dogecoin.

За словами Маркуса, інші монети-меми створюють лише задля отримання фінансової вигоди. Проте випадок з Dogecoin зовсім інший.

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Чому було створено Dogecoin

Біллі Маркус наголосив, що Dogecoin був створений "заради дурості та сатири" й вони не мали жодних планів пов'язаних з цифровою монетою. Він додав, що за іронією долі Dogecoin став популярним. На момент створення цього матеріалу вартість криптовалюти коливається на рівні 0,142124 долара, її ринкова капіталізація становить 18,90 мільярда доларів, інформує CoinDesk.

Крім того, Маркус додав, що він та Джексон Палмер, інший творець криптовалюти-жарту, нічого не заробили. Він розповів, що Dogecoin не має централізованого податкового або маркетингового бюджету, як більшість токенів.

Творець Dogecoin розповів про мотиви створення монети / Фото Getty Images

Раніше бізнесмен розповідав, що він продав усі цифрові монети Dogecoin ще у 2015 році майже за безцінь. Маркус заявив, що покинув проєкт, оскільки спільнота почала сильно змінюватися та відходити від того, що було комфортно для нього, пише Insider.

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Американська інвестиційна компанія Ark Invest зробила сміливий прогноз щодо майбутнього біткойна. Експерти компанії вважають, що найпопулярніша цифрова монета світу до 2030 року може подорожчати до 1 мільйона доларів.

доларів. Натомість автор книги "Багатий тато, бідний тато" Роберт Кійосакі прогнозує, що вартість біткойна потенційно може впасти до 20 тисяч доларів за монету.