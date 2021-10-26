Facebook заробив 9 мільярдів доларів попри резонансний скандал: чого чекати далі

Компанія американського мільярдера Марка Цукерберга Facebook оприлюднила фінансовий звіт за третій квартал 2021 року. Попри резонансний скандал, пов'язаний з витоком документів, соціальна мережа показала кращі цифри, ніж очікували.

Згідно з CNBC, інвестори не надто звертали увагу на скандал з "Досьє Facebook", а більше зосередилися на прибутках техгіганта з липня по вересень 2021 року. Марк Цукерберг на онлайн-зустрічі у понеділок заявив, що ці документи використовують дуже вибірково задля створення хибного іміджу компанії.

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Facebook заробив більше, ніж очікували

Загальний дохід компанії Марка Цукерберга за третій квартал 2021 року склав трохи більш як 29 мільярдів доларів. За аналогічний період минулого року компанія заробила 21,4 мільярда доларів, йдеться в офіційному звіті Facebook. Чистий дохід соціальної мережі склав 9,1 мільярда доларів проти 7,8 мільярда доларів роком раніше.

За 12 місяців до 30 вересня активна щомісячна аудиторія соціальної мережі збільшилася на 6% до 2,91 мільярда осіб. Техгігант також повідомив про план витратити приблизно 10 мільярдів доларів у цьому році на відділ Facebook Reality Labs, який займається створенням обладнанням, програмного забезпечення та контенту для віртуальної реальності. Прогноз на останній квартал 2021 року

Наразі виданняоцінює статки Марка Цукерберга удоларів. Він займає 7 сходинку у рейтингу найзаможніших людей світу. Згідно з Yahoo! Finance , акції Facebook коливаються на рівніза кожну, ринкова капіталізація компанії становитьдоларівю

Згідно з CNBC, компанія очікує у четвертому кварталі 2021 року заробити від 31,5 до 34 мільярдів доларів. Експерти прогнозували продажі на рівні 34,8 мільярда доларів. У Facebook додали, що прогноз враховує певну "невизначеність, з якою ми зіткнемося в четвертому кварталі, у світлі постійного зустрічного вітру змін Apple для iOS 14, а також макроекономічних та коронавірусних факторів".

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Зокрема, у компанії зазначили, що оновленні правила конфіденційності Apple можуть вплинути на сектор цифрового бізнесу у четвертому кварталі поточного року. Проте Facebook очікує, що з часом зможе адаптуватися.