Ethereum встановив новий історичний рекорд: що стало головним імпульсом 

Друга за популярністю криптовалюта світу досягла нового історичного максимуму. Йдеться про Ethereum. Ціна головного конкурента біткойна перетнула важливу психологічну позначку.

Вартість Ethereum встановила новий рекорд на фоні зростання популярності власної мережі блокчейн, яку використовують для більшості операцій з криптовалютами.

Варте уваги Розквіт Ethereum: як друга за популярністю криптовалюта світу може потіснити біткойн

Новий рекорд Ethereum

Ціна криптовалюти Ethereum виросла на 3,5% та перетнула позначку у 4 403 долари за монету у п'ятницю, 29 жовтня. Тим самим цифрова монета побила попередній рекорд – 4 379 доларів, який був зафіксований у травні. Ринкова капіталізація криптовалюти злетіла до понад 510 мільярдів доларів. Ethereum випереджає лише біткойн, ціна якого становить майже 61 тисячу доларів, згідно з CoinDesk.

Що таке блокчейн Це вибудуваний за певними правилами безперервний послідовний ланцюжок блоків з інформацією. Кожен блок містить часову позначку, хеш попереднього блоку та дані транзакцій Ця технологія була створена у 2009 році, на основі якої вдалося реалізувати ідею цифрових грошей.

Саме блокчейн Ethereum наразі є найпопулярнішою опцією на крипторинку. Його протокол використовують тисячі децентралізованих проєктів. Цього тижня ця мережа отримала новий імпульс – успішне оновлення, яке покликане зробити її швидшою та більш енергоефективною.

Актуальна вартість Ethereum на момент створення цього матеріалу дорівнюєдолари за монету, ринкова капіталізація становитьдоларів, інформує CoinDesk

Криптоактивісти вважають початок цього раллі цифрової монети символом нового сезону в інвестиціях у криптовалюти. За даними TGSL, за останні 12 місяців Ethereum подорожчав на 1000%. Для порівняння біткойн зріс в ціні лише на 380% за аналогічний період. Цього результату вдалося досягнути в тому числі завдяки популярності блокчейн-мережі.