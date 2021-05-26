Ethereum незабаром затьмарить біткойн, – Goldman Sachs

Друга половина травня була несприятливою для крипторинку, який втратив понад 1 трильйон доларів капіталізації. Попри це аналітики бачать яскраве майбутнє для деяких криптовалют.
Прогнози для Ethereum
Аналітики інвестиційного банку Goldman Sachs вважають, що з високою ймовірністю Ethereum незабаром затьмарить біткойн. Аналітики додали, що Ethereum стане домінантним на ринку. Наразі капіталізації двох криптовалют виглядають так:
До теми Центробанки провідних країн світу зацікавилися криптовалютами: про що це свідчить
- біткойн – 600 мільярдів доларів;
- Ethereum – 250 мільярдів доларів.
З огляду на важливість фактичного використання у визначенні засобу заощадження, Ethereum з високою ймовірністю перевершить біткойни як головний засіб заощаджень,
– заявили в Goldman Sachs.
Чому Ethereum стає популярніший
Причиною популярності Ethereum стало те, що він є засобом так званого децентралізованого фінансування, що використовує технології криптовалюти для:
- заміни традиційних фінансових інструментів, таких як позики, які історично надавали банки.
- створення нових додатків на своїй платформі. Уже зараз більшість додатків децентралізованого фінансування будуються в мережі Ethereum.
- для випуску невзаємозамінних токенів (NFT).
Аналітики також звертають увагу, що більше транзакцій проводять в Ethereum, ніж у біткойні. А також темпи росту Ethereum вищі, ніж біткойну: 1000% проти 300% за останні 12 місяців.
Вартість Ethereum
- Станом на 26 травня 8:30 вартість Ethereum становить 2 840 доларів, за даними CoinMarketCap.
- Історичного максимуму ця криптовалюта досягла на початку травня – 4 362 долари.