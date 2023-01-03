Повна незалежність від Росії: Німеччина починає нову енергетичну еру

Німеччина стала повністю незалежною від російських енергоносіїв. До 2023 року саме ця країна Європи була одним із ключових імпортерів сировини з Росії.

Але з 1 січня 2023 року Німеччина більше не буде купувати російську нафту по трубопроводу. До цього країна відмовилася від імпорту газу та вугілля з держави-агресорки.

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Німеччина стала незалежною від Росії

В Уряді Німеччини додали, що у минулому на імпорт до країни газу з Росії припадало 55% від загального обсягу, на імпорт вугілля – 50%, на імпорт нафти – 35%. Важливо додати, що ще 20 березня 2022 року Німеччина та Катар узгодили питання щодо довготривалої співпраці у сфері енергетики.

Нагадаємо, що 5 грудня 2022 року також почали діяти санкції проти Росії, пов'язані з продажем нафти. Йдеться про часткове ембарго від ЄС та цінова стеля, яку встановили на рівні 60 доларів за барель. До того ж учасницею обох блоків є Німеччина.

Крім того, Німеччина повідомила, що готова підтримати надання Україні заморожених активів Росії для відновлення країни після війни. Водночас очільник європейської країни Олаф Шольц заявив про прагнення, аби всі дії були скоординовані з союзниками.

Друга його умова полягає у тому, щоб процес був правильно юридично засвідчений. Тому варто враховувати, що офіційний Київ може зіштовхнутися із певними перешкодами у контексті отримання цих коштів у майбутньому.