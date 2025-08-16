Американський співак та актор Елвіс Преслі був справжньою легендою свого часу. Він заробив значні статки при житті. Після смерті вони лише зростають.

Скільки заробляв Елвіс Преслі?

Помер Преслі у 1977 році від інфаркту. За життя співак не тільки заробив багато грошей, а ще й набув дорогоцінне майно. Зокрема, у нього була колекція ексклюзивних автомобілів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Parade.

Ще у 1956 році газета The Wall Street Journal повідомила, що Еліс має загалом 22 мільйони доларів. На теперішній час, ця сума була б еквівалентна 257 мільйонам доларів.

Проте, берегти своє багатство Преслі не намагався. Він був відомий своєю щедрістю до рідних та друзів. Також існують відомості про залежність співака від наркотиків.

Цікаво! Відомо, що за свої концерти у 70-х Елвіс отримував в середньому 130 тисяч доларів за один виступ. Якщо переводити на сучасні ціни, це буде орієнтовно 700 тисяч доларів. За фільми Елвісу платили в середньому мільйон доларів (за старим курсом).

На момент смерті у Елвіса було орієнтовно 5 мільйонів доларів. За теперішнім курсом це приблизно – 26 мільйонів доларів. Значну частину коштів співак втрати через покупку "Грейсленда". Цей маєток Елвіс придбав за 102 500 доларів, станом на зараз, це було б – 1,1 мільйона доларів.

Зауважимо, що "Грейсленд" став домом не тільки для Елвіса, а й для його родини. Утримання цього маєтку було дуже дорогим. Воно складало – 480 000 доларів в рік (2,5 мільйона доларів зараз).

Завдяки чому зростають статки Преслі зараз?

Завдяки компанії Elvis Presley Enterprises, статки співака лише зростають. До прикладу маєток Елвіса "Грейсленд" зараз є туристичною пам'яткою, яку можна завітати, придбавши квиток.

Зверніть увагу! Elvis Presley Enterprises управляє будинком в якому проживав актор. Також ця компанія перевидає музику та займається ліцензуванням. Це все приносить значні доходи.

За даними Forbes, за останні роки Елвіс "заробляв" в середньому 100 мільйонів доларів в рік. Йдеться, зокрема, про 2022 – 2023 роки.

Майно та гроші співака перейшли родині. Зараз вони знаходяться під контролем його онучки, моделі і акторки – Райлі Кіо.