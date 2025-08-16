Американский певец и актер Элвис Пресли был настоящей легендой своего времени. Он заработал значительное состояние при жизни. После смерти оно только растет.

Сколько зарабатывал Элвис Пресли?

Умер Пресли в 1977 году от инфаркта. При жизни певец не только заработал много денег, но и приобрел драгоценное имущество. В частности, у него была коллекция эксклюзивных автомобилей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Parade.

Читайте также Ощутимо отличается: как выглядит новая купюра в 100 долларов

Еще в 1956 году газета The Wall Street Journal сообщила, что Элис имеет в целом 22 миллиона долларов. В настоящее время, эта сумма была бы эквивалентна 257 миллионам долларов.

Однако беречь свое богатство Пресли не пытался. Он был известен своей щедростью к родным и друзьям. Также существуют сведения о зависимости певца от наркотиков.

Интересно! Известно, что за свои концерты в 70-х Элвис получал в среднем 130 тысяч долларов за одно выступление. Если переводить на современные цены, это будет ориентировочно 700 тысяч долларов. За фильмы Элвису платили в среднем миллион долларов (по старому курсу).

На момент смерти у Элвиса было ориентировочно 5 миллионов долларов. По теперешнему курсу это примерно – 26 миллионов долларов. Значительную часть средств певец потерял из-за покупки "Грейсленда". Это имение Элвис приобрел за 102 500 долларов, по состоянию на сейчас, это было бы – 1,1 миллиона долларов.

Заметим, что "Грейсленд" стал домом не только для Элвиса, но и для его семьи. Содержание этого поместья было очень дорогим. Оно составляло – 480 000 долларов в год (2,5 миллиона долларов сейчас).

Благодаря чему растет состояние Пресли сейчас?

Благодаря компании Elvis Presley Enterprises, состояние певца только растет. К примеру имение Элвиса "Грейсленд" сейчас является туристической достопримечательностью, которую можно посетить, приобретя билет.

Обратите внимание! Elvis Presley Enterprises управляет домом в котором проживал актер. Также эта компания переиздает музыку и занимается лицензированием. Это все приносит значительные доходы.

По данным Forbes, за последние годы Элвис "зарабатывал" в среднем 100 миллионов долларов в год. Речь идет, в частности, о 2022 – 2023 годах.

Имущество и деньги певца перешли семье. Сейчас они находятся под контролем его внучки – Райли Кио.