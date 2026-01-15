Електронне працевлаштування в Україні: трудовий договір можна буде укласти онлайн

У четвер, 15 січня, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №14141 – про внесення змін до Кодексу законів про працю України. Йдеться про впровадження електронного документообігу при працевлаштуванні.

Що відомо про електронне працевлаштування?

Зміни нібито матимуть особливо позитивний ефект в умовах воєнного стану, коли значна частина економічно активного населення перебуває за межами постійного місця проживання. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на вебпортал парламенту.

Дивіться також Відпустки стане більше: українці працюватимуть за новими правилами

Метою законопроєкту №14141 є створення правових умов для укладення трудових договорів у електронній формі – без необхідності фізичного подання документів.

Йдеться про зміни до статті 24 Кодексу законів про працю України. Ідентифікація особи працівника здійснюватиметься завдяки кваліфікованому або удосконаленому електронному підпису.

Усунення вимоги фізичної присутності для подання документів, що посвідчують особу, забезпечить реалізацію конституційного права на працю для всіх категорій громадян та сприятиме відновленню економічної активності на звільнених територіях,

– йдеться в поясненні.

Натомість сторони можуть домовитися про створення, пересилання, зберігання даних і документів між роботодавцем і працівником за їх згодою з дотриманням вимог ЗУ "Про електронні документи та електронний документообіг" і "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги".

Важливо! Зміни повністю узгоджуються з Регламентом (ЄС) №910/2014 Європейського Парламенту та Ради про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку (eIDAS).



Регламент встановлює єдині правові рамки для транскордонного визнання засобів електронної ідентифікації та використання електронних підписів у державах-членах ЄС.

Що відомо про новий Трудовий кодекс?