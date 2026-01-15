Электронное трудоустройство в Украине: договор можно будет заключить онлайн
- Парламент принял за основу законопроект о внедрении электронного документооборота при трудоустройстве.
- Речь идет о заключении трудовых договоров с помощью электронной подписи, что согласуется со стандартами eIDAS.
В четверг, 15 января, Верховная Рада приняла за основу законопроект №14141 – о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины. Речь идет о внедрении электронного документооборота при трудоустройстве.
Что известно об электронном трудоустройстве?
Изменения якобы будут иметь особенно положительный эффект в условиях военного положения, когда значительная часть экономически активного населения находится за пределами постоянного места жительства. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на вебпортал парламента.
Целью законопроекта №14141 является создание правовых условий для заключения трудовых договоров в электронной форме – без необходимости физического представления документов.
Речь идет об изменениях в статью 24 Кодекса законов о труде Украины. Идентификация личности работника будет осуществляться благодаря квалифицированной или усовершенствованной электронной подписи.
Устранение требования физического присутствия для представления документов, удостоверяющих личность, обеспечит реализацию конституционного права на труд для всех категорий граждан и будет способствовать восстановлению экономической активности на освобожденных территориях,
– говорится в пояснении.
В то же время стороны могут договориться о создании, пересылке, хранении данных и документов между работодателем и работником по их согласию с соблюдением требований ЗУ "Об электронных документах и электронном документообороте" и "Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах".
Важно! Изменения полностью согласуются с Регламентом (ЕС) №910/2014 Европейского Парламента и Совета об электронной идентификации и доверительных услугах для электронных транзакций на внутреннем рынке (eIDAS).
Регламент устанавливает единые правовые рамки для трансграничного признания средств электронной идентификации и использования электронных подписей в государствах-членах ЕС.
Что известно о новом Трудовом кодексе?
Напомним, 7 января Кабмин принял проект обновленного Трудового кодекса Украины, который должен начать реформу рынка труда, сделав его более инклюзивным. Теперь документ рассмотрят в парламенте.
Речь идет о 8 четких признаках трудовых отношений, гибких договорах (количество их типов увеличивают с 6 до 9), цифровизации, изменениях в инспекции труда, возможности для трудоустройства молодежи и тому подобное.
Эксклюзивно для 24 Канала эксперт по рынку труда Василий Воскобойник объяснил, что действующий Трудовой кодекс создавали еще в советские времена под промышленную экономику и четко регламентированные процессы.
Сейчас рынок труда быстро меняется: распространяется дистанционная работа, появляются новые формы занятости, контракты. Параллельно сокращается численность трудоспособного населения из-за демографических факторов и миграции, поэтому одной из ключевых целей должно стать содействие максимальной занятости людей.