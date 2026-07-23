Який тариф діє для лічильників на декількох зон

Як повідомляє ПРИКАРПАТЕНЕРГО, тариф для таких лічильників залежить саме від часу доби. Наприклад, якщо пристрій тризонний:

з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 20:00, з 22:00 до 23:00 тариф складає – 4,32 гривні за кіловат-годину;

з 23:00 до 7:00 доведеться платити – 1,73 гривні за кіловат-годину;

а з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 – 6,48 гривні за кіловат-годину.

Є і лічильники на дві зони. Наразі тарифи для таких пристроїв:

з 07:00 до 23:00 години – денний тариф – 4,32 гривні за кіловат-годину;

з 23:00 до 07:00 години – нічний тариф – 2,16 гривні за кіловат-годину.

Зверніть увагу! Основним є саме тариф 4,32 гривні за кіловат. Зменшення чи збільшення відбувається через застосування спеціальних коефіцієнтів.

До слова, для побутових споживачів тариф на електроенергію не зростатиме до кінця жовтня 2026 року. Чи відбуватиметься підвищення надалі – невідомо.

Водночас зростання тарифу на електроенергію очікується після закінчення воєнного стану в Україні. Підвищення, як планується, буде відбуватися поступово.