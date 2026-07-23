Какой тариф действует для счетчиков с несколькими зонами

Как сообщает "ПРИКАРПАТЭНЕРГО", тариф для таких счетчиков зависит именно от времени суток. Например, если устройство трехзонное:

с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00, с 22:00 до 23:00 тариф составляет – 4,32 гривны за киловатт-час;

с 23:00 до 7:00 придется платить – 1,73 гривны за киловатт-час;

а с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 – 6,48 гривны за киловатт-час.

Есть и счетчики с двумя зонами. В настоящее время тарифы для таких устройств:

с 07:00 до 23:00 – дневной тариф – 4,32 гривны за киловатт-час;

с 23:00 до 07:00 – ночной тариф – 2,16 гривны за киловатт-час.

Обратите внимание! Основным является именно тариф 4,32 гривны за киловатт-час. Уменьшение или увеличение происходит за счет применения специальных коэффициентов.

К слову, для бытовых потребителей тариф на электроэнергию не будет расти до конца октября 2026 года. Будет ли повышение в дальнейшем – неизвестно.

В то же время рост тарифа на электроэнергию ожидается после окончания военного положения в Украине. Повышение, как планируется, будет происходить постепенно.