З початку 2025 року Китай збільшив експорт сталевих напівфабрикатів більш ніж у чотири рази, навіть на тлі введених торгових санкцій. Це безпрецедентний приплив металу на світовий ринок.

Скільки металу експортував Китай?

За даними китайської митниці, за перші сім місяців 2025 року експорт напівфабрикатів зріс на 320% і досяг 7,4 мільйона тонн. Основне зростання забезпечили постачання в Південно-Східну Азію і на Близький Схід, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Тільки в липні обсяг експорту перевищив 1,5 мільйона тонн, що становить близько 14% від загального обсягу зовнішніх постачань китайської сталі.

Що таке сталеві напівфабрикати? Сталеві напівфабрикати – це проміжні продукти, які проходять подальшу переробку перед використанням у таких галузях, як автомобілебудування, будівництво та виробництво товарів народного споживання. Зазвичай заготовки та інші подібні форми займають лише незначну частку в загальному обсязі експорту, проте ситуація змінюється через внутрішній тиск і спроби інших країн обмежити імпорт більш традиційної сталевої продукції.

Зростання експорту сталі з Китаю у 2025 році перевищило прогнози: обсяги залишаються високими, попри посилення протекціоністських заходів у світовій промисловості.

У другому кварталі загальний експорт досяг рекордних значень, що дозволило підтримати внутрішній ринок, який відчуває тиск через затяжну кризу у сфері нерухомості.

Якщо не буде введено обов'язкових обмежень на виробництво, які скоротять внутрішні постачання, ми очікуємо продовження експорту заготовок, оскільки Китай зберігає сильні цінові переваги,

– зазначив аналітик з ринку чорних металів компанії Horizon Insights Цзіньшань Се.

Як зазначається, така стійкість експорту показує, наскільки ефективно китайські металурги знаходять нові ринки, попри торговельні бар'єри.

При чому у самій галузі лунають заклики обмежити експорт заготовок: Китайська асоціація виробників чавуну і сталі запропонувала ввести заходи, заявивши, що така торгівля призводить до недовикористання переробних потужностей всередині країни.

Примітно! Постачання гарячекатаного рулону, на який введені антидемпінгові перевірки у В'єтнамі, Південній Кореї та інших країнах, знизилися приблизно на 13% за перші сім місяців року.

Найбільшим імпортером китайських напівфабрикатів у 2025 році стала Індонезія, яка закупила 1,14 мільйона тонн. На другому місці опинилися Філіппіни з обсягом трохи менше мільйона тонн, за ними йдуть Туреччина, Італія та Саудівська Аравія.