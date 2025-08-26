С начала 2025 года Китай увеличил экспорт стальных полуфабрикатов более чем в четыре раза, даже на фоне введенных торговых санкций. Это беспрецедентный приток металла на мировой рынок.

Сколько металла экспортировал Китай?

По данным китайской таможни, за первые семь месяцев 2025 года экспорт полуфабрикатов вырос на 320% и достиг 7,4 миллиона тонн. Основной рост обеспечили поставки в Юго-Восточную Азию и на Ближний Восток, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Только в июле объем экспорта превысил 1,5 миллиона тонн, что составляет около 14% от общего объема внешних поставок китайской стали.

Что такое стальные полуфабрикаты? Стальные полуфабрикаты – это промежуточные продукты, которые проходят дальнейшую переработку перед использованием в таких отраслях, как автомобилестроение, строительство и производство товаров народного потребления. Обычно заготовки и другие подобные формы занимают лишь незначительную долю в общем объеме экспорта, однако ситуация меняется из-за внутреннего давления и попытки других стран ограничить импорт более традиционной стальной продукции.

Рост экспорта стали из Китая в 2025 году превысил прогнозы: объемы остаются высокими, несмотря на усиление протекционистских мер в мировой промышленности.

Во втором квартале общий экспорт достиг рекордных значений, что позволило поддержать внутренний рынок, который испытывает давление из-за затяжного кризиса в сфере недвижимости.

Если не будет введено обязательных ограничений на производство, которые сократят внутренние поставки, мы ожидаем продолжения экспорта заготовок, поскольку Китай сохраняет сильные ценовые преимущества,

– отметил аналитик по рынку черных металлов компании Horizon Insights Цзиньшань Се.

Как отмечается, такая устойчивость экспорта показывает, насколько эффективно китайские металлурги находят новые рынки, несмотря на торговые барьеры.

Причем в самой отрасли звучат призывы ограничить экспорт заготовок: Китайская ассоциация производителей чугуна и стали предложила ввести меры, заявив, что такая торговля приводит к недоиспользованию перерабатывающих мощностей внутри страны.

Примечательно! Поставки горячекатаного рулона, на который введены антидемпинговые проверки во Вьетнаме, Южной Корее и других странах, снизились примерно на 13% за первые семь месяцев года.

Крупнейшим импортером китайских полуфабрикатов в 2025 году стала Индонезия, которая закупила 1,14 миллиона тонн. На втором месте оказались Филиппины с объемом чуть менее миллиона тонн, за ними следуют Турция, Италия и Саудовская Аравия.