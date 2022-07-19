Експорт російської нафти до Китаю та Індії впав на 30% після рекордного зростання з початком війни в Україні. Разом з тим агресорка-росія все ще отримує на 25% більше експортного мита, ніж до повномасштабного вторгнення.

Падіння експорту російської нафти, на думку експертів, може означати, що росії не вдасться знайти в Азії покупців для всієї своєї нафти, яка раніше постачалася в Європу.

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Імпорт російської нафти

Від початку війни в Україні Індія збільшила імпорт російської нафти з близько нуля барелів на добу до майже 1 мільйона барелів на добу у червні.

Китай також різко збільшив її закупівлю, майже подвоївши імпорт російської нафти з лютого по червень. Але зараз ці обсяги впали приблизно на 30% нижче своїх максимальних значень, згідно з даними сервісу відслідковування вантажів Vortexa.

Навіть попри те, що обсяги нині впали на 30%, росія все ще отримує щотижня близько 160 мільйонів доларів експортного мита на сиру нафту. Це на близько 25% вище, ніж у довоєнні місяці, але приблизно на стільки ж менше, ніж у квітні.

З середини червня морські потоки нафти з Росії поступово знизилися до 3,24 мільйона барелів на добу, зменшуючись протягом останніх чотирьох тижні. Попри те, що на країни Азії зараз припадає більш ніж половина експорту російської нафти, їх середній рівень впав до мінімуму за останні чотири місяці.

Що потрібне, щоб доходи москви впали

Аналітики вважають, що аби доходи москви від продажу свої нафти постраждали, потрібне падіння світового попиту. Це експертам видається малоймовірним. Тим часом прохання президента Джо Байдена збільшити поставки нафти з Саудівської Аравії минулого тижня не принесло вагомих результатів, вважають аналітики Bloomberg.

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