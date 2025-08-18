Експорт рідкісноземельних металів з Китаю, включаючи магніти, відновився в липні – через кілька місяців після того, як Пекін пригрозив викликати глобальний дефіцит, скоротивши постачання. Такі погрози пролунали у відповідь на торгове протистояння з президентом США Дональдом Трампом.

Як змінився експорт з Китаю?

Обсяги експорту з Китаю у липні різко зросли та досягли максимального рівня з січня, ще до того, як Китай використав своє домінівне становище на ринку рідкісноземельних металів у відповідь на мита США. Пекін погодився відновити постачання в рамках торгового перемир'я з Вашингтоном, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Мова йде про категорію рідкісноземельних металів, в якій основну частину складають так звані постійні магніти. Згідно з розрахунками, в липні обсяг закордонних постачань з Китаю зріс на 69% і досяг 6 422 тонн.

Чому важливі постачання рідкісних металів з Китаю?

Китай виробляє близько 90% світового обсягу рідкісноземельних магнітів, і введені ним на початку квітня експортні обмеження загрожували залишити без цього невеликого, але критично важливого компонента найбільших виробників в Індії, Європі та США.

У травні, після введення обмежень, які стосувалися постачань семи видів рідкісноземельних металів і продукції з них, експорт з Китаю знизився до мінімального рівня.

Раніше цього місяця торговий представник США Джеймісон Грір заявив, що Китай вже "приблизно на півдорозі" до відновлення обсягів експорту магнітів до рівня, що існував до введення обмежень.

Використання Пекіном рідкісноземельних металів як зброї у торговій війні викликало занепокоєння не тільки в США. Скорочення постачань також посилило напруженість у відносинах Китаю з Європейським союзом.