Фінанси Фінансові новини Стає все гірше: ще одна російська галузь стала кризовою
2 жовтня, 13:58
3

Стає все гірше: ще одна російська галузь стала кризовою

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Експорт російської пшениці впав на 29% з липня по вересень 2025 року, до 10,9 мільйона тонн.
  • Основні причини падіння експорту: зменшення попиту, зростання конкуренції.

Росія почала втрачати її позиції на ринку пшениці. Експорт цього російського зерна впав на 29% у річному вимірі у період з липня по вересень 2025 року.

Чому скорочується експорт російської пшениці?

Загалом з липня по вересень 2025 року було експортовано орієнтовно 10,9 мільйона тонн пшениці, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

На фоні цього, було змінено прогноз постачань пшениці на зовнішні ринки:

  • у 2025 році тепер очікується рівень постачань на рівні 43,4 мільйона тонн;
  • у 2024 – 2025 маркетинговому році рівень постачань складав 44 мільйони тонн.

Основні причини падіння експорту:

  • Менший попит з боку імпортерів

Першочергово йдеться про зменшення попиту з боку Єгипту. Річ у тім, що покупці очікують зниження цін з 226 до 220 доларів за тонну.

  • Збільшення конкуренції на ринку

Цьогоріч Аргентина може відчутно збільшити експорт пшениці – до 13 мільйонів тонн. Для порівняння, рік тому цей показник складав 10,4 мільйона тонн.

Також можуть збільшити рівень експорту:

  • Австралія – до 25,5 мільйонів тонн, торік – 21,3 мільйона тонн;
  • ЄС також може наростити обсяг до 32,4 мільйона тонн, у 2024  він складав – 28 мільйонів тонн.

Зверніть увагу! На ринках Північної Африки та Близького Сходу  відчутно зростає присутність саме французьких постачальників.

  • Зменшення рентабельності російського експорту

Така ситуація виникла, зокрема, через:

  • зростання внутрішніх цін;
  • зміцнення російської валюти.

У вересні пшениця третього класу в Росії коштувала 14,5 тисяч рублів за тонну, що на 4% вище, ніж торік. Додатковим чинником стало підвищення мита на експорт пшениці на 30 % – з 495,9 рубля до 655,6 рубля за тонну з 24 по 30 вересня, 
– наголошує розвідка.

Зауважте! Ситуація з російською пшеницею сильно вплине на економіку Росії.

Яка ситуація в російській економіці зараз?

  • Україна має значний вплив на економіку Росії. Йдеться саме про атаки українських сил на російські НПЗ. Річ у тім, що такі дії України регулюють експорт російської нафти.

  • Нещодавно стало відомо, що "просіла" одна з ключових галузей Росії – вугільна. Там зростає частка збиткових підприємств, повідомляє СЗРУ.

  • Санкції мають значний вплив на російську економіку. Зокрема, це можна побачити по відчутному збільшенню дефіциту бюджету Росії.