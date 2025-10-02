Стає все гірше: ще одна російська галузь стала кризовою
- Експорт російської пшениці впав на 29% з липня по вересень 2025 року, до 10,9 мільйона тонн.
- Основні причини падіння експорту: зменшення попиту, зростання конкуренції.
Росія почала втрачати її позиції на ринку пшениці. Експорт цього російського зерна впав на 29% у річному вимірі у період з липня по вересень 2025 року.
Чому скорочується експорт російської пшениці?
Загалом з липня по вересень 2025 року було експортовано орієнтовно 10,9 мільйона тонн пшениці, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.
Читайте також Може стати першим у світі трильйонером: Маск отримав неймовірну пропозицію
На фоні цього, було змінено прогноз постачань пшениці на зовнішні ринки:
- у 2025 році тепер очікується рівень постачань на рівні 43,4 мільйона тонн;
- у 2024 – 2025 маркетинговому році рівень постачань складав 44 мільйони тонн.
Основні причини падіння експорту:
- Менший попит з боку імпортерів
Першочергово йдеться про зменшення попиту з боку Єгипту. Річ у тім, що покупці очікують зниження цін з 226 до 220 доларів за тонну.
- Збільшення конкуренції на ринку
Цьогоріч Аргентина може відчутно збільшити експорт пшениці – до 13 мільйонів тонн. Для порівняння, рік тому цей показник складав 10,4 мільйона тонн.
Також можуть збільшити рівень експорту:
- Австралія – до 25,5 мільйонів тонн, торік – 21,3 мільйона тонн;
- ЄС також може наростити обсяг до 32,4 мільйона тонн, у 2024 він складав – 28 мільйонів тонн.
Зверніть увагу! На ринках Північної Африки та Близького Сходу відчутно зростає присутність саме французьких постачальників.
- Зменшення рентабельності російського експорту
Така ситуація виникла, зокрема, через:
- зростання внутрішніх цін;
- зміцнення російської валюти.
У вересні пшениця третього класу в Росії коштувала 14,5 тисяч рублів за тонну, що на 4% вище, ніж торік. Додатковим чинником стало підвищення мита на експорт пшениці на 30 % – з 495,9 рубля до 655,6 рубля за тонну з 24 по 30 вересня,
– наголошує розвідка.
Зауважте! Ситуація з російською пшеницею сильно вплине на економіку Росії.
Яка ситуація в російській економіці зараз?
Україна має значний вплив на економіку Росії. Йдеться саме про атаки українських сил на російські НПЗ. Річ у тім, що такі дії України регулюють експорт російської нафти.
Нещодавно стало відомо, що "просіла" одна з ключових галузей Росії – вугільна. Там зростає частка збиткових підприємств, повідомляє СЗРУ.
Санкції мають значний вплив на російську економіку. Зокрема, це можна побачити по відчутному збільшенню дефіциту бюджету Росії.