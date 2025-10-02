Росія почала втрачати її позиції на ринку пшениці. Експорт цього російського зерна впав на 29% у річному вимірі у період з липня по вересень 2025 року.

Чому скорочується експорт російської пшениці?

Загалом з липня по вересень 2025 року було експортовано орієнтовно 10,9 мільйона тонн пшениці, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Читайте також Може стати першим у світі трильйонером: Маск отримав неймовірну пропозицію

На фоні цього, було змінено прогноз постачань пшениці на зовнішні ринки:

у 2025 році тепер очікується рівень постачань на рівні 43,4 мільйона тонн;

у 2024 – 2025 маркетинговому році рівень постачань складав 44 мільйони тонн.

Основні причини падіння експорту:

Менший попит з боку імпортерів

Першочергово йдеться про зменшення попиту з боку Єгипту. Річ у тім, що покупці очікують зниження цін з 226 до 220 доларів за тонну.

Збільшення конкуренції на ринку

Цьогоріч Аргентина може відчутно збільшити експорт пшениці – до 13 мільйонів тонн. Для порівняння, рік тому цей показник складав 10,4 мільйона тонн.

Також можуть збільшити рівень експорту:

Австралія – до 25,5 мільйонів тонн, торік – 21,3 мільйона тонн;

ЄС також може наростити обсяг до 32,4 мільйона тонн, у 2024 він складав – 28 мільйонів тонн.

Зверніть увагу! На ринках Північної Африки та Близького Сходу відчутно зростає присутність саме французьких постачальників.

Зменшення рентабельності російського експорту

Така ситуація виникла, зокрема, через:

зростання внутрішніх цін;

зміцнення російської валюти.

У вересні пшениця третього класу в Росії коштувала 14,5 тисяч рублів за тонну, що на 4% вище, ніж торік. Додатковим чинником стало підвищення мита на експорт пшениці на 30 % – з 495,9 рубля до 655,6 рубля за тонну з 24 по 30 вересня,

– наголошує розвідка.

Зауважте! Ситуація з російською пшеницею сильно вплине на економіку Росії.

Яка ситуація в російській економіці зараз?