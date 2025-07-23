Хто був найбільшим покупцем російських нафтопродуктів у червні

Саудівська Аравія стала основним напрямком для російського морського експорту мазуту та вакуумного газойлю (ВГО) в червні. Зростання постачань пов'язують зі збільшенням попиту на електроенергію в умовах літньої спеки.

Скільки нафтопродуктів Росія поставила до Саудівської Аравії?

Прямі постачання нафтопродуктів з російських портів до Саудівської Аравії в червні збільшилися на 9% порівняно з травнем – до 800 тисяч тонн. Одночасно скоротилися постачання до Індії та Туреччини, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Минулого місяця обсяг експорту до Індії знизився на 49% – до приблизно 340 тисяч тонн, а до Туреччини — на 33%, до 280 тисяч тонн.

Важливо! Після введення повного ембарго Європейського Союзу на російські нафтопродукти в лютому 2023 року, основними ринками збуту мазуту і ВГО з Росії стали країни Близького Сходу та Азії.

Кому ще Росія продавала нафтопродукти?

Близько 400 тисяч тонн мазуту і ВГО було відправлено в червні на термінал Айн-Сухна в Єгипті – важливий паливний хаб, який використовується для зберігання та подальшого експорту нафтопродуктів.

До числа найбільших напрямків постачань російського мазуту та ВГО в червні також увійшли:

Сінгапур;

Сенегал;

Китай.

Крім того, два судна зі 180 тисячами тонн мазуту, відвантаженого з Росії, наразі прямують до Азії через мис Доброї Надії.

З грудня 2023 року трейдери активно використовують маршрут навколо Африки, уникаючи Червоного моря через загрозу атак з боку єменських хуситів, пов'язаних з Іраном.